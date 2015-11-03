Labaro Viola

Notizie Reca Fiorentina

L'agente di Reca fa visita al centro sportivo della Fiorentina: novità di mercato in arrivo?

07 aprile 2023 16:40

Gazzetta, no dello Spezia al trasferimento di Reca alla Fiorentina, verrà riscattato dai liguri

29 gennaio 2022 09:53

Nazione, Reca è l'ultima idea della Fiorentina per la difesa: il suo contratto scade a giugno

28 gennaio 2022 10:33

Tuttosport, Linetty in pole per il centrocampo della Fiorentina. In difesa spunta Reca. Zappacosta...

22 agosto 2020 11:49

TMW, la Fiorentina vuole un difensore dell'Atalanta, contatti già in corso. La situazione

19 agosto 2020 22:58

Archivio

Esplora l'archivio di Reca

Sett. 14
Sett. 4
Sett. 34