Nazione, Reca è l’ultima idea della Fiorentina per la difesa: il suo contratto scade a giugno

Per la difesa alla Fiorentina piace Reca dello Spezia, jolly per la difesa e la mediana. Il giocatore proprio nelle ultime ore ha bruscamente frenato la trattativa che doveva portarlo a Torino. Il suo contratto scade a giugno 2022. In caso di mancata cessione comunque il polacco sarà in regime di svincolo, già in settimana. Lo scrive La Nazione.

