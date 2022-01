Repubblica: “Vlahovic-Juve? Si spera in una spiegazione. 10 milioni di commissione per Ristic”

Oggi nelle pagine di Repubblica si ripercorre il passato di Dusan Vlahovic e del suo agente, Ristic. “A segnalare Vlahovic ci pensò l’allora allenatore dei classe 2000 del Partizan. Vlahovic fin da ragazzino si è sempre affidato a quel procuratore che in passato ha avuto un ruolo nell’amministrazione del Partizan. Vlahovic oltre ad essere un talento, ha rappresentato per Ristic il “cavallo di Troia” per sfondare e arrivare fino al club già ambito da sempre per il procuratore serbo. Arriverà il momento delle spiegazioni da parte del giocatore, almeno questa la speranza”. I 10 milioni di euro di commissioni ottenuti da Ristic a qualsiasi società per la cessione di Vlahovic devono far riflettere.

