Commisso come Joker, pugnalata per il presidente. La Polizia indaga sugli autori del gesto

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha vissuto in contatto telefonico costante queste ultime ore serrate di trattative legate alla cessione di Vlahovic. L’amarezza soprattutto dopo aver visto lo striscione esposto su uno dei simboli della città, Ponte Vecchio, con la sua immagine dipinta come Joker, lo ha ferito con una coltellata in pieno petto. Pugnalata doppia, anche per Barone.

A rimuoverlo sono stati gli agenti della Polizia Municipale. Lo striscione è stato rimosso ma le indagini per capire chi lo abbia appeso sono in corso, sotto il coordinamento della Polizia di Stato. Saranno determinanti anche le telecamere di sorveglianza. Lo scrive il Corriere dello Sport.

