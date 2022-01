Corriere dello Sport, per Cabral il Palmeiras rifiuta la percentuale del 30% sulla sua rivendita

Cabral, ormai ex Basilea, entra a far parte del mondo Fiorentina in automatico, grazie in questo caso alle foto di rito con la maglia viola, diventerà il nuovo emblema dei tifosi. O’ Globo dal Brasile scrive che il Palmeiras ha rinunciato al 30 per centro spettante dalla rivendita del centravanti da parte degli elvetici, accettando una quota fissa al termine dell’ultima stagione e soprattutto per il matrimonio tra la Fiorentina e Cabral. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, ITALIANO INSERIRÀ CABRAL GRADUALMENTE: ORA SARÀ PIATEK IL CENTRAVANTI TITOLARE DEI VIOLA