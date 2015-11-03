Notizie Palmeiras Fiorentina

Trattativa con la Fiorentina? Rios smentisce tutto: "Solo speculazioni, non è arrivata nessuna offerta"
06 luglio 2025 22:28
Corriere dello Sport: “Frendrup e Rios osservati speciali dalla Fiorentina. Ostacolo prezzo, costano 30 milioni”
30 giugno 2025 08:34
Tuttosport svela: “Pioli vorrebbe Rios del Palmeiras. Era stato in orbita Fiorentina già in passato”
26 giugno 2025 08:33
Nazione svela: "Torna di moda Rios per la Fiorentina ma il Palmeiras vuole 30 milioni"
24 giugno 2025 09:24
Cm.com rivela: "Richard Rios non ha il passaporto comunitario, si complica il suo arrivo al Milan"
27 luglio 2024 13:01
Nazione: "Rios piace alla Fiorentina, ma servono almeno 20 milioni. Roma e Milan si defilano"
19 luglio 2024 09:16
Sportitalia: "Rios costa 30 milioni. Il Palmeiras chiedeva 20 milioni prima della Copa America"
18 luglio 2024 13:55
Nazione: “Rios il preferito della Fiorentina per la mediana: trattativa non facile, servono almeno 15 milioni”
17 luglio 2024 09:21
Dalla Colombia, Richiesta formale della Fiorentina per Rios. Il Palmeiras tratta da una base di 20 milioni
15 luglio 2024 18:18
Cm.com: "Dal Futsal alla Serie A: chi è Richard Rios? La Fiorentina ci prova ma servono più di 20 milioni"
14 luglio 2024 10:57
Nazione: “La Fiorentina piomba su Rios ma il Palmeiras chiede 20 milioni. Concorrenza Roma e Milan”
13 luglio 2024 09:32
Dalla Colombia: "La Fiorentina in corsa per Rios del Palmeiras. Su di lui ci sono anche Roma e Milan"
12 luglio 2024 15:39
Dal Brasile annunciano: "Fiorentina interessata a Richard Rios, centrocampista del Palmeiras"
15 maggio 2024 16:27
TMW rivela: "La Fiorentina contatta il Palmeiras per un attaccante: si tratta di José "El Flaco" Lopez"
27 aprile 2024 12:18
Dal Cile, la Fiorentina è interessata al difensore Kuscevic, gioca nel Palmeiras e costa 2 milioni
29 maggio 2022 14:33
Pedro oggetto del desiderio in Brasile. Assalto del Palmeiras: pronti 25 milioni per l'ex Fiorentina
10 marzo 2022 16:52
Corriere dello Sport, per Cabral il Palmeiras rifiuta la percentuale del 30% sulla sua rivendita
28 gennaio 2022 09:32
Dal Brasile, è stata rimossa la rivendita del 30% per il Palmeiras su Cabral. I brasiliani perdono 5 milioni
27 gennaio 2022 13:02
La Fiorentina voleva Gabriel Menino, nuova stella brasiliana, ma prezzo troppo alto, 10 milioni
03 settembre 2021 13:48
TMW, Abel Ferreira ha accettato l'idea della Fiorentina, il club viola se vuole può prenderlo
11 aprile 2021 13:28
Sportitalia, Fiorentina, occhi in Brasile: sondaggio per Abel Ferreira del Palmeiras
07 aprile 2021 09:07
Nazione, Fiorentina insieme a tanti top club su Veron del Palmeiras. Costo? Si parte da 25 milioni
11 dicembre 2020 08:51
Felipe Melo? No, somiglia più ad Allan. 8 milioni? Troppi. Conosciamo Ramon Cesar
20 novembre 2020 14:37
Dal Brasile, la Fiorentina vuole il nuovo Felipe Melo, Ramon Cesar ha una clausola di 8 milioni di euro
19 novembre 2020 19:03
TMW, la viola ha sondato il nuovo "Felipe Melo" del Palmeiras in Brasile
17 novembre 2020 15:07
Ufficiale: Vitor Hugo è stato ceduto al Palmeiras a titolo definitivo
30 luglio 2019 11:40
Hugo: "Ho vissuto il momento peggiore della mia vita quando abbiamo perso Davide Astori"
26 luglio 2019 19:41
Il Palmeiras ha offerto 5,5 milioni di euro per acquistare l'intero cartellino di Vitor Hugo
18 luglio 2019 23:25
Sport Mediaset, la Fiorentina è interessata al portiere del Palmeiras Daniel Fuzato classe 97
07 maggio 2018 19:59
Romulo: "Vitor Hugo? Un grande uomo, ci ho giocato insieme, si tratta di vero top player della difesa"
05 giugno 2017 22:31
Vitor Hugo: "Contento della vittoria del campionato con il Palmeiras. Ho paura a spostarmi per usanze e abitudini diverse"
24 maggio 2017 21:33
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