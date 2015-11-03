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Notizie Palmeiras Fiorentina

Trattativa con la Fiorentina? Rios smentisce tutto: "Solo speculazioni, non è arrivata nessuna offerta"

06 luglio 2025 22:28

Corriere dello Sport: “Frendrup e Rios osservati speciali dalla Fiorentina. Ostacolo prezzo, costano 30 milioni”

30 giugno 2025 08:34

Tuttosport svela: “Pioli vorrebbe Rios del Palmeiras. Era stato in orbita Fiorentina già in passato”

26 giugno 2025 08:33

Nazione svela: "Torna di moda Rios per la Fiorentina ma il Palmeiras vuole 30 milioni"

24 giugno 2025 09:24

Cm.com rivela: "Richard Rios non ha il passaporto comunitario, si complica il suo arrivo al Milan"

27 luglio 2024 13:01

Nazione: "Rios piace alla Fiorentina, ma servono almeno 20 milioni. Roma e Milan si defilano"

19 luglio 2024 09:16

Sportitalia: "Rios costa 30 milioni. Il Palmeiras chiedeva 20 milioni prima della Copa America"

18 luglio 2024 13:55

Nazione: “Rios il preferito della Fiorentina per la mediana: trattativa non facile, servono almeno 15 milioni”

17 luglio 2024 09:21

Dalla Colombia, Richiesta formale della Fiorentina per Rios. Il Palmeiras tratta da una base di 20 milioni

15 luglio 2024 18:18

Cm.com: "Dal Futsal alla Serie A: chi è Richard Rios? La Fiorentina ci prova ma servono più di 20 milioni"

14 luglio 2024 10:57

Nazione: “La Fiorentina piomba su Rios ma il Palmeiras chiede 20 milioni. Concorrenza Roma e Milan”

13 luglio 2024 09:32

Dalla Colombia: "La Fiorentina in corsa per Rios del Palmeiras. Su di lui ci sono anche Roma e Milan"

12 luglio 2024 15:39

Dal Brasile annunciano: "Fiorentina interessata a Richard Rios, centrocampista del Palmeiras"

15 maggio 2024 16:27

TMW rivela: "La Fiorentina contatta il Palmeiras per un attaccante: si tratta di José "El Flaco" Lopez"

27 aprile 2024 12:18

Dal Cile, la Fiorentina è interessata al difensore Kuscevic, gioca nel Palmeiras e costa 2 milioni

29 maggio 2022 14:33

Pedro oggetto del desiderio in Brasile. Assalto del Palmeiras: pronti 25 milioni per l'ex Fiorentina

10 marzo 2022 16:52

Corriere dello Sport, per Cabral il Palmeiras rifiuta la percentuale del 30% sulla sua rivendita

28 gennaio 2022 09:32

Dal Brasile, è stata rimossa la rivendita del 30% per il Palmeiras su Cabral. I brasiliani perdono 5 milioni

27 gennaio 2022 13:02

La Fiorentina voleva Gabriel Menino, nuova stella brasiliana, ma prezzo troppo alto, 10 milioni

03 settembre 2021 13:48

TMW, Abel Ferreira ha accettato l'idea della Fiorentina, il club viola se vuole può prenderlo

11 aprile 2021 13:28

Sportitalia, Fiorentina, occhi in Brasile: sondaggio per Abel Ferreira del Palmeiras

07 aprile 2021 09:07

Nazione, Fiorentina insieme a tanti top club su Veron del Palmeiras. Costo? Si parte da 25 milioni

11 dicembre 2020 08:51

Felipe Melo? No, somiglia più ad Allan. 8 milioni? Troppi. Conosciamo Ramon Cesar

20 novembre 2020 14:37

Dal Brasile, la Fiorentina vuole il nuovo Felipe Melo, Ramon Cesar ha una clausola di 8 milioni di euro

19 novembre 2020 19:03

TMW, la viola ha sondato il nuovo "Felipe Melo" del Palmeiras in Brasile

17 novembre 2020 15:07

Ufficiale: Vitor Hugo è stato ceduto al Palmeiras a titolo definitivo

30 luglio 2019 11:40

Hugo: "Ho vissuto il momento peggiore della mia vita quando abbiamo perso Davide Astori"

26 luglio 2019 19:41

Il Palmeiras ha offerto 5,5 milioni di euro per acquistare l'intero cartellino di Vitor Hugo

18 luglio 2019 23:25

Sport Mediaset, la Fiorentina è interessata al portiere del Palmeiras Daniel Fuzato classe 97

07 maggio 2018 19:59

Romulo: "Vitor Hugo? Un grande uomo, ci ho giocato insieme, si tratta di vero top player della difesa"

05 giugno 2017 22:31

Vitor Hugo: "Contento della vittoria del campionato con il Palmeiras. Ho paura a spostarmi per usanze e abitudini diverse"

24 maggio 2017 21:33

Pedullà: "Vitor Hugo è un'operazione chiusa dalla Fiorentina. Chi dice che è scarso non lo conosce"

11 maggio 2017 01:37

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