Nazione: “Rios il preferito della Fiorentina per la mediana: trattativa non facile, servono almeno 15 milioni”

La Fiorentina ha bisogno di un pezzo pregiato a centrocampo

I movimenti improvvisi del reparto difensivo hanno un po’ spostato l’obiettivo della Fiorentina a breve termine, cioè, quello di rinforzare il centrocampo di Palladino. Lì dove il nome di Richard Rios guadagna consensi giorno dopo giorno. Il centrocampista colombiano è un nome emerso dall’ultima Copa America. Trattativa non semplice e comunque costosa, per la quale comunque la base non sarà inferiore ai 15 milioni di euro. La Fiorentina in quella zona di campo ha bisogno di metterci un pezzo pregiato. Al di là dei vari Vranckx, Thorsvedt e compagnia, la figura del colombiano del Palmeiras sarebbe di livello più alto. Lo scrive La Nazione.

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