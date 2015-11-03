Notizie Rios Fiorentina

De Santis: "Larsson costa almeno 30 milioni. Kessié difficile, O'Riley aggiungerebbe gol e tecnica"
24 luglio 2025 18:50
Nazione: “Sfumati Cardoso e Rios, erano i sogni per il centrocampo della Fiorentina”
22 luglio 2025 09:28
Sfuma Rios per la Fiorentina: il Benfica lo sta prendendo dal Palmeiras per 30 milioni di euro
19 luglio 2025 16:36
Pedullà: "La Roma sta lavorando seriamente per Rios. Irruzione nella notte per evitare inserimenti"
09 luglio 2025 14:30
Trattativa con la Fiorentina? Rios smentisce tutto: "Solo speculazioni, non è arrivata nessuna offerta"
06 luglio 2025 22:28
Viviano: "Ríos del Palmeiras è un giocatore fortissimo, lo prenderei come regista alla Fiorentina"
01 luglio 2025 14:24
Corriere dello Sport: “Frendrup e Rios osservati speciali dalla Fiorentina. Ostacolo prezzo, costano 30 milioni”
30 giugno 2025 08:34
La Gazzetta: "Fiorentina occhi a centrocampo: Bernabè costa, Rios il sogno. Frendrup obbiettivo vero"
28 giugno 2025 09:53
Corriere dello Sport: “Rios e Frendrup nel mirino della Fiorentina: l’ostacolo per entrambi è l’alto cartellino”
28 giugno 2025 09:00
Tuttosport svela: “Pioli vorrebbe Rios del Palmeiras. Era stato in orbita Fiorentina già in passato”
26 giugno 2025 08:33
Nazione svela: "Torna di moda Rios per la Fiorentina ma il Palmeiras vuole 30 milioni"
24 giugno 2025 09:24
Cm.com rivela: "Richard Rios non ha il passaporto comunitario, si complica il suo arrivo al Milan"
27 luglio 2024 13:01
Nazione: "Rios piace alla Fiorentina, ma servono almeno 20 milioni. Roma e Milan si defilano"
19 luglio 2024 09:16
Sportitalia: "Rios costa 30 milioni. Il Palmeiras chiedeva 20 milioni prima della Copa America"
18 luglio 2024 13:55
Nazione: “Rios il preferito della Fiorentina per la mediana: trattativa non facile, servono almeno 15 milioni”
17 luglio 2024 09:21
Gazzetta: “Cardoso opzione concreta per la Fiorentina, il Betis chiede 20 milioni. Rios più defilato”
14 luglio 2024 09:35
Nazione: “La Fiorentina piomba su Rios ma il Palmeiras chiede 20 milioni. Concorrenza Roma e Milan”
13 luglio 2024 09:32
Archivio