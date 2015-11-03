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Notizie Rios Fiorentina

De Santis: "Larsson costa almeno 30 milioni. Kessié difficile, O'Riley aggiungerebbe gol e tecnica"

24 luglio 2025 18:50

Nazione: “Sfumati Cardoso e Rios, erano i sogni per il centrocampo della Fiorentina”

22 luglio 2025 09:28

Sfuma Rios per la Fiorentina: il Benfica lo sta prendendo dal Palmeiras per 30 milioni di euro

19 luglio 2025 16:36

Pedullà: "La Roma sta lavorando seriamente per Rios. Irruzione nella notte per evitare inserimenti"

09 luglio 2025 14:30

Trattativa con la Fiorentina? Rios smentisce tutto: "Solo speculazioni, non è arrivata nessuna offerta"

06 luglio 2025 22:28

Viviano: "Ríos del Palmeiras è un giocatore fortissimo, lo prenderei come regista alla Fiorentina"

01 luglio 2025 14:24

Corriere dello Sport: “Frendrup e Rios osservati speciali dalla Fiorentina. Ostacolo prezzo, costano 30 milioni”

30 giugno 2025 08:34

La Gazzetta: "Fiorentina occhi a centrocampo: Bernabè costa, Rios il sogno. Frendrup obbiettivo vero"

28 giugno 2025 09:53

Corriere dello Sport: “Rios e Frendrup nel mirino della Fiorentina: l’ostacolo per entrambi è l’alto cartellino”

28 giugno 2025 09:00

Tuttosport svela: “Pioli vorrebbe Rios del Palmeiras. Era stato in orbita Fiorentina già in passato”

26 giugno 2025 08:33

Nazione svela: "Torna di moda Rios per la Fiorentina ma il Palmeiras vuole 30 milioni"

24 giugno 2025 09:24

Cm.com rivela: "Richard Rios non ha il passaporto comunitario, si complica il suo arrivo al Milan"

27 luglio 2024 13:01

Nazione: "Rios piace alla Fiorentina, ma servono almeno 20 milioni. Roma e Milan si defilano"

19 luglio 2024 09:16

Sportitalia: "Rios costa 30 milioni. Il Palmeiras chiedeva 20 milioni prima della Copa America"

18 luglio 2024 13:55

Nazione: “Rios il preferito della Fiorentina per la mediana: trattativa non facile, servono almeno 15 milioni”

17 luglio 2024 09:21

Gazzetta: “Cardoso opzione concreta per la Fiorentina, il Betis chiede 20 milioni. Rios più defilato” 

14 luglio 2024 09:35

Nazione: “La Fiorentina piomba su Rios ma il Palmeiras chiede 20 milioni. Concorrenza Roma e Milan”

13 luglio 2024 09:32

Dalla Colombia: "La Fiorentina in corsa per Rios del Palmeiras. Su di lui ci sono anche Roma e Milan"

12 luglio 2024 15:39

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