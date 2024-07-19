Nazione: "Rios piace alla Fiorentina, ma servono almeno 20 milioni. Roma e Milan si defilano"

Rios ha disputato un'ottima Copa America con la Colombia

Cardoso costa tanto e la Fiorentina lo sa. L’alternativa, anche se un innesto non esclude l’altro, resta sempre Richard Rios. Giocatore dotato di maggiore estro, se vogliamo, rispetto a Cardoso. E’ di proprietà del Palmeiras e le trattative con i club brasiliani sono particolarmente complicate, considerato il ’vizio’ del rilancio che spesso accompagna i dialoghi con i club del Vecchio Continente.

Per provare a convincere il club di San Paolo ci vogliono non meno di 20/25 milioni. E proprio per tenere fede a quanto detto prima, il colombiano, reduce da una Copa America disputata veramente bene, potrebbe muoversi solo con cifre importanti. Impensabile avvicinarsi a una clausola che si dice raggiunga i 60 milioni. Però la sua valutazione resta alta. Ecco perché Roma e Milan si sarebbero fermate di fronte a questa incertezza. Lo scrive La Nazione.