Nazione: “Sfumati Cardoso e Rios, erano i sogni per il centrocampo della Fiorentina”

Nei restanti quaranta giorni di mercato, la Fiorentina deve scegliere tra due profili per rinforzare il centrocampo: un regista classico, stile Pizarro, più adatto però a un centrocampo a tre (motivo per cui è stata scartata l’opzione Bernabé), oppure un mediano fisico e solido, simile ad Amrabat, ideale per dare equilibrio al modulo a due.

I sogni del club erano Cardoso e Rios, ma entrambi sono sfumati: il primo è andato all’Atlético Madrid, il secondo è vicino al Benfica. Per questo, la dirigenza dovrà ora virare su alternative e valutare nuovi nomi che possano rispondere alle esigenze tattiche di Pioli. Lo scrive La Nazione.