Notizie Cardoso Fiorentina

Nazione: “Sfumati Cardoso e Rios, erano i sogni per il centrocampo della Fiorentina”
22 luglio 2025 09:28
Moretto: "Cardoso può lasciare il Betis, l'Atletico Madrid lo vuole entro luglio. Si può chiudere a 30 milioni"
21 giugno 2025 14:20
Corriere Fiorentino: “Caccia ad un regista top. Piace molto Cardoso ma oggi sembra irraggiungibile”
21 giugno 2025 09:32
Nazione: “Lovric piace a Pradè, a 10 milioni si può chiudere. Cardoso? Troppo caro, servono almeno 16 milioni”
19 luglio 2024 09:12
Corriere Fiorentino: “Cardoso primo nome per il centrocampo, ma costa troppo. Il Betis vuole 25 milioni”
19 luglio 2024 08:55
Dalla Spagna: "La Fiorentina offre più di 20 milioni di euro per Cardoso. Parti vicine all'accordo"
18 luglio 2024 16:23
TMW: "Strada in salita per Cardoso alla Fiorentina. Il Betis vuole almeno 25 milioni di euro"
18 luglio 2024 13:09
Gazzetta: “Per Cardoso servono 20 milioni, la Fiorentina riflette. Trattativa iniziata per Lovric”
18 luglio 2024 09:07
Di Marzio rilancia: "La Fiorentina vuole il mediano americano del Betis Cardoso"
16 luglio 2024 23:59
Gazzetta: “Cardoso opzione concreta per la Fiorentina, il Betis chiede 20 milioni. Rios più defilato”
14 luglio 2024 09:35
Archivio