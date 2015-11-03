Labaro Viola

Notizie Cardoso Fiorentina

Nazione: “Sfumati Cardoso e Rios, erano i sogni per il centrocampo della Fiorentina”

22 luglio 2025 09:28

Moretto: "Cardoso può lasciare il Betis, l'Atletico Madrid lo vuole entro luglio. Si può chiudere a 30 milioni"

21 giugno 2025 14:20

Corriere Fiorentino: “Caccia ad un regista top. Piace molto Cardoso ma oggi sembra irraggiungibile”

21 giugno 2025 09:32

Nazione: “Lovric piace a Pradè, a 10 milioni si può chiudere. Cardoso? Troppo caro, servono almeno 16 milioni”

19 luglio 2024 09:12

Corriere Fiorentino: “Cardoso primo nome per il centrocampo, ma costa troppo. Il Betis vuole 25 milioni”

19 luglio 2024 08:55

Dalla Spagna: "La Fiorentina offre più di 20 milioni di euro per Cardoso. Parti vicine all'accordo"

18 luglio 2024 16:23

TMW: "Strada in salita per Cardoso alla Fiorentina. Il Betis vuole almeno 25 milioni di euro"

18 luglio 2024 13:09

Gazzetta: “Per Cardoso servono 20 milioni, la Fiorentina riflette. Trattativa iniziata per Lovric”

18 luglio 2024 09:07

Di Marzio rilancia: "La Fiorentina vuole il mediano americano del Betis Cardoso"

16 luglio 2024 23:59

Gazzetta: “Cardoso opzione concreta per la Fiorentina, il Betis chiede 20 milioni. Rios più defilato” 

14 luglio 2024 09:35

Archivio

Esplora l'archivio di Cardoso

Sett. 30 Sett. 25
Sett. 29 Sett. 28