Dalla Spagna: "La Fiorentina offre più di 20 milioni di euro per Cardoso. Parti vicine all'accordo"
Secondo i giornalisti spagnoli la Fiorentina avrebbe rilanciato per Johnny Cardoso, centrocampista del Real Betis
Chiusa la trattativa per il difensore che sostituirà Nikola Milenkovic, in particolare Marin Pongracic dal Lecce, la Fiorentina pensa alla ricostruzione del suo centrocampo. Secondo quanto riportano i giornalisti spagnoli che seguono le vicende del Real Betis, i viola avrebbero alzato l'offerta per Johnny Cardoso: si parla di una cifra che supera i 20 milioni di euro, bonus compresi. Le parti ora sarebbero più vicine a trovare un accordo per il centrocampista statunitense classe 2001. Potrebbero esserci degli sviluppi nelle prossime ore.
ARRIVA L’UFFICIALITÀ: LA FIORENTINA HA CEDUTO MILENKOVIC AL NOTTINGHAM FOREST A TITOLO DEFINITIVO
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