Arriva l'ufficialità: la Fiorentina ha ceduto Milenkovic al Nottingham Forest a titolo definitivo

Il difensore serbo Nikola Milenkovic lascia definitivamente la Fiorentina dopo 7 anni e 264 presenze in maglia viola

Mancava soltanto l'ufficialità, adesso è arrivata anche quella. Tramite il proprio sito, la Fiorentina ha comunicato di aver ceduto Nikola Milenkovic al Nottingham Forest a titolo definitivo. Il difensore serbo lascia quindi Firenze dopo 7 anni e 264 presenze totali. La società ha ringraziato il giocatore per la sua professionalità e per l'attaccamento alla maglia viola, augurandogli il meglio per il futuro. Questa la nota ufficiale del club gigliato:

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Milenkovic al Nottingham Forest F.C.

Il Presidente Commisso, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Nikola per la professionalità e l'attaccamento alla maglia viola dimostrati in questi anni e gli augurano il meglio per il suo futuro, sia professionale che privato

CARDOSO SI COMPLICA

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