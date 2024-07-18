TMW: "Strada in salita per Cardoso alla Fiorentina. Il Betis vuole almeno 25 milioni di euro"

Il centrocampista del Betis Cardoso resta un obiettivo della Fiorentina, ma per portarlo a Firenze serviranno circa 25 milioni di euro

Cardoso-Fiorentina è un affare in salita. Il centrocampista statunitense in forza al Betis Siviglia è uno degli obiettivi di mercato dei viola per rinforzare il proprio centrocampo, ma il club spagnolo al momento non sembra intenzionato alcun tipo di sconto. Secondo quanto raccolto da TMW, gli andalusi hanno infatti già rifiutato un'offerta da 18 milioni di euro più 2 di bonus dall'estero, e sembra che non si accontenteranno di meno di 25 milioni, bonus compresi.

Attualmente, la Fiorentina non sembra intenzionata a offrire una cifra simile. Per questo motivo, almeno finora, a Siviglia la squadra viola non viene vista come una minaccia per Johnny Cardoso Dunque, salvo offerte irrinunciabili, il talentuoso classe 2001 resterà un altro anno nella Liga. Lo scrive TMW.

VENUTI RIPARTE DALLA SERIE B

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