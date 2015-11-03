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Notizie Betis Siviglia Fiorentina

TMW: Il Betis valuta Mandragora 4 milioni, la Fiorentina rifiuta e tiene viva l'ipotesi rinnovo

03 luglio 2025 22:32

Di Marzio rivela: "Fiorentina e Betis si vedranno domani per parlare di Mandragora"

03 luglio 2025 00:11

Amoruso attacca Palladino: "Troppi cambi, nei supplementari zero idee, così queste partite non le vinci"

09 maggio 2025 22:49

Pellegrini: "C'è tanta gioia, in finale con merito. Eravamo venuti a Firenze per vincere"

09 maggio 2025 00:57

Gosens: "Primo gol banale ed evitabile, il secondo è un tiro della Madonna. Al Franchi ci giochiamo tutto"

01 maggio 2025 23:31

Caos a Siviglia: scontri in città tra ultras di Betis e Fiorentina alla vigilia della semifinale

01 maggio 2025 08:50

Inter, 3-3 a Barcellona. Il primo duello Spagna-Italia finisce pari, ora tocca alla Fiorentina

30 aprile 2025 23:35

Palladino su Dodò: "Manca tanto ma chi lo sostituisce è pronto". Corsa contro il tempo per il ritorno

30 aprile 2025 22:59

I tifosi del Betis a Firenze grazie ad una lotteria, la Fiorentina mette a disposizione 1.100 posti

29 aprile 2025 00:00

Fiorentina, notte europea da non perdere: la semifinale col Betis sarà trasmessa in chiaro

25 aprile 2025 23:53

La Fiorentina 'tira' più dello United, record di presenze e passione alle stelle per i tifosi del Betis

24 aprile 2025 22:38

Palladino carica Firenze: “Orgogliosi di essere in semifinale!” La Fiorentina non si accontenta

18 aprile 2025 22:29

La Conference si accende: Chelsea–Djurgarden e Fiorentina–Betis, in palio la finale di Breslavia

18 aprile 2025 00:06

Fiorentina in semifinale, il Franchi chiama: partita la caccia al biglietto per la sfida col Betis

17 aprile 2025 23:33

Pellegrini (All.Betis): "Qualificazione meritata. Fiorentina? vogliamo la finale e vincere il trofeo”

17 aprile 2025 23:03

Conference League: Il Chelsea passeggia a Varsavia, Betis facile sullo Jagellonia, Rapid corsaro

10 aprile 2025 23:17

Gazzetta: “Soulé alla Roma è un 'caso'. La Fiorentina resta alla finestra ma c’è una folta concorrenza”

15 gennaio 2025 08:38

L'ex viola Joaquin sogna di diventare in futuro il presidente del Betis Siviglia

06 settembre 2024 18:18

Corriere Fiorentino: “Cardoso primo nome per il centrocampo, ma costa troppo. Il Betis vuole 25 milioni”

19 luglio 2024 08:55

TMW: "Strada in salita per Cardoso alla Fiorentina. Il Betis vuole almeno 25 milioni di euro"

18 luglio 2024 13:09

Di Marzio rilancia: "La Fiorentina vuole il mediano americano del Betis Cardoso"

16 luglio 2024 23:59

Il Betis Siviglia molla definitivamente Martinez Quarta, preso il difensore svincolato ex Milan Sokratis

26 ottobre 2023 11:16

Nazione, Quarta-Betis trattativa arenata, non bastano i 10 milioni offerti. Presto un nuovo incontro 

22 agosto 2023 09:05

Tuttosport, Brekalo nel mirino della Fiorentina ma occhio alla concorrenza del Betis Siviglia

22 dicembre 2022 08:56

Joaquin show in Spagna, balla la break dance nello spogliatoio del Betis Siviglia e pubblica il video

15 febbraio 2022 16:26

Dalla Spagna, il Betis Siviglia in cerca di centrocampisti: piace Pulgar. Assalto a gennaio?

25 dicembre 2021 16:27

Dalla Spagna, la Fiorentina vuole l'attaccante Moron. Il Betis chiede almeno 20 milioni

13 aprile 2021 13:39

Dalla Spagna, Monchi vuole Pulgar per il centrocampo del suo Siviglia. Anche Atletico Madrid e Betis interessati

08 aprile 2021 12:57

Nazione, Pulgar nel mirino del Betis Siviglia. Gli spagnoli prima di tentare l'affondo devono...

18 agosto 2020 11:17

CorSport, Pulgar lascerà già la Fiorentina per il Betis? Viola alla finestra per Gotze. L'affare si può sbloccare...

13 agosto 2020 09:43

Tello non dimentica: "La qualificazione in Europa League con la Fiorentina una delle emozioni più forti.."

05 aprile 2020 13:43

(VIDEO): Joaquin “mata” il Barça. Ecco il gol nel 3-4 al Camp Nou. Due assist di Tello

11 novembre 2018 18:20

Pres. Betis: "Che gioia il goal di Joaquin nel derby, lui è la storia del club vogliamo che resti qui"

04 settembre 2018 15:49

Dalla Spagna: il Betis attende i soldi del riscatto di Pezzella per intervenire sul mercato

09 gennaio 2018 19:51

Freitas: "Pezzella in Nazionale grazie alla Fiorentina, soddisfatti di lui. Presto per il riscatto, ma..."

18 novembre 2017 12:29

Piccini: "Esordio in Viola meglio di giocare la Champions, è stato triste non poter rimanere. Se la Fiorentina chiamasse..."

14 novembre 2017 13:18

UFFICIALE, GERMAN PEZZELLA È UN NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA. PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO LA FORMULA

18 agosto 2017 09:17

Pezzella sbarca a Milano: "Pronto per una grande avventura. Felice di ritrovare il mio amico Simeone"

17 agosto 2017 19:41

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