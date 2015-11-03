Notizie Betis Siviglia Fiorentina

TMW: Il Betis valuta Mandragora 4 milioni, la Fiorentina rifiuta e tiene viva l'ipotesi rinnovo
03 luglio 2025 22:32
Di Marzio rivela: "Fiorentina e Betis si vedranno domani per parlare di Mandragora"
03 luglio 2025 00:11
Amoruso attacca Palladino: "Troppi cambi, nei supplementari zero idee, così queste partite non le vinci"
09 maggio 2025 22:49
Pellegrini: "C'è tanta gioia, in finale con merito. Eravamo venuti a Firenze per vincere"
09 maggio 2025 00:57
Gosens: "Primo gol banale ed evitabile, il secondo è un tiro della Madonna. Al Franchi ci giochiamo tutto"
01 maggio 2025 23:31
Caos a Siviglia: scontri in città tra ultras di Betis e Fiorentina alla vigilia della semifinale
01 maggio 2025 08:50
Inter, 3-3 a Barcellona. Il primo duello Spagna-Italia finisce pari, ora tocca alla Fiorentina
30 aprile 2025 23:35
Palladino su Dodò: "Manca tanto ma chi lo sostituisce è pronto". Corsa contro il tempo per il ritorno
30 aprile 2025 22:59
I tifosi del Betis a Firenze grazie ad una lotteria, la Fiorentina mette a disposizione 1.100 posti
29 aprile 2025 00:00
Fiorentina, notte europea da non perdere: la semifinale col Betis sarà trasmessa in chiaro
25 aprile 2025 23:53
La Fiorentina 'tira' più dello United, record di presenze e passione alle stelle per i tifosi del Betis
24 aprile 2025 22:38
Palladino carica Firenze: “Orgogliosi di essere in semifinale!” La Fiorentina non si accontenta
18 aprile 2025 22:29
La Conference si accende: Chelsea–Djurgarden e Fiorentina–Betis, in palio la finale di Breslavia
18 aprile 2025 00:06
Fiorentina in semifinale, il Franchi chiama: partita la caccia al biglietto per la sfida col Betis
17 aprile 2025 23:33
Pellegrini (All.Betis): "Qualificazione meritata. Fiorentina? vogliamo la finale e vincere il trofeo”
17 aprile 2025 23:03
Conference League: Il Chelsea passeggia a Varsavia, Betis facile sullo Jagellonia, Rapid corsaro
10 aprile 2025 23:17
Gazzetta: “Soulé alla Roma è un 'caso'. La Fiorentina resta alla finestra ma c’è una folta concorrenza”
15 gennaio 2025 08:38
L'ex viola Joaquin sogna di diventare in futuro il presidente del Betis Siviglia
06 settembre 2024 18:18
Corriere Fiorentino: “Cardoso primo nome per il centrocampo, ma costa troppo. Il Betis vuole 25 milioni”
19 luglio 2024 08:55
TMW: "Strada in salita per Cardoso alla Fiorentina. Il Betis vuole almeno 25 milioni di euro"
18 luglio 2024 13:09
Di Marzio rilancia: "La Fiorentina vuole il mediano americano del Betis Cardoso"
16 luglio 2024 23:59
Il Betis Siviglia molla definitivamente Martinez Quarta, preso il difensore svincolato ex Milan Sokratis
26 ottobre 2023 11:16
Nazione, Quarta-Betis trattativa arenata, non bastano i 10 milioni offerti. Presto un nuovo incontro
22 agosto 2023 09:05
Tuttosport, Brekalo nel mirino della Fiorentina ma occhio alla concorrenza del Betis Siviglia
22 dicembre 2022 08:56
Joaquin show in Spagna, balla la break dance nello spogliatoio del Betis Siviglia e pubblica il video
15 febbraio 2022 16:26
Dalla Spagna, il Betis Siviglia in cerca di centrocampisti: piace Pulgar. Assalto a gennaio?
25 dicembre 2021 16:27
Dalla Spagna, la Fiorentina vuole l'attaccante Moron. Il Betis chiede almeno 20 milioni
13 aprile 2021 13:39
Dalla Spagna, Monchi vuole Pulgar per il centrocampo del suo Siviglia. Anche Atletico Madrid e Betis interessati
08 aprile 2021 12:57
Nazione, Pulgar nel mirino del Betis Siviglia. Gli spagnoli prima di tentare l'affondo devono...
18 agosto 2020 11:17
CorSport, Pulgar lascerà già la Fiorentina per il Betis? Viola alla finestra per Gotze. L'affare si può sbloccare...
13 agosto 2020 09:43
Tello non dimentica: "La qualificazione in Europa League con la Fiorentina una delle emozioni più forti.."
05 aprile 2020 13:43
(VIDEO): Joaquin “mata” il Barça. Ecco il gol nel 3-4 al Camp Nou. Due assist di Tello
11 novembre 2018 18:20
Pres. Betis: "Che gioia il goal di Joaquin nel derby, lui è la storia del club vogliamo che resti qui"
04 settembre 2018 15:49
Dalla Spagna: il Betis attende i soldi del riscatto di Pezzella per intervenire sul mercato
09 gennaio 2018 19:51
Freitas: "Pezzella in Nazionale grazie alla Fiorentina, soddisfatti di lui. Presto per il riscatto, ma..."
18 novembre 2017 12:29
Piccini: "Esordio in Viola meglio di giocare la Champions, è stato triste non poter rimanere. Se la Fiorentina chiamasse..."
14 novembre 2017 13:18
UFFICIALE, GERMAN PEZZELLA È UN NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA. PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO LA FORMULA
18 agosto 2017 09:17
Archivio