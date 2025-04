Palladino carica Firenze: “Orgogliosi di essere in semifinale!” La Fiorentina non si accontenta

Dopo aver eliminato il Celje e conquistato con l’accesso alla semifinale, la Fiorentina continua a scrivere la sua storia in Conference League. Il tecnico Raffaele Palladino ha voluto celebrare il traguardo con un post sentito su Instagram, accompagnato da una foto della squadra in festa: “Orgogliosi di essere in semifinale di Conference League!”, ha scritto.

Per la Viola è la terza semifinale europea consecutiva, un traguardo che certifica la continuità di un progetto tecnico sempre più solido. Sulla strada di Breslavia c’è il Betis Siviglia di Manuel Pellegrini.