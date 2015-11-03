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Notizie Celje Fiorentina

La UEFA punisce il Celje per l'andata con la Fiorentina: 36mila euro di multa per gli sloveni

22 aprile 2025 15:00

Amoruso: "Fiorentina più forte del Betis. Bisogna alzare l'intensità, ci affidiamo troppo ai singoli."

19 aprile 2025 16:43

Palladino carica Firenze: “Orgogliosi di essere in semifinale!” La Fiorentina non si accontenta

18 aprile 2025 22:29

Le provocazioni di Riera alla Fiorentina nel tunnel: "Avete tutto da perdere, dovete vincere per forza"

18 aprile 2025 20:22

Gosens: "Una squadra matura sa quando difendersi, il sogno di tutti è alzare la Conference League"

18 aprile 2025 12:44

Corriere Fiorentino: "Fiorentina in semifinale, ma che fatica! Il gol decisivo di Kean, ancora protagonista"

18 aprile 2025 09:11

Gazzetta bacchetta la Fiorentina: "Ripresa da incubo contro il Celje. Per andare in finale serve crescere"

18 aprile 2025 09:03

Parisi: “Le imbucate di Pongracic? Non sono frutto d'improvvisazione ma del lavoro con Palladino”

17 aprile 2025 22:40

TMW: "Fagioli subito negli spogliatoi dopo il cambio a causa di problemi gastrointestinali"

17 aprile 2025 22:17

Pradè: “Europa dura, ma siamo ancora tra le grandi. A Cagliari senza tifosi non è calcio”

17 aprile 2025 22:12

Mandragora: "Fagioli ci mette spesso davanti alla porta, ma oggi ringrazio Pongracic. Sono contento"

17 aprile 2025 22:08

Riera: "Con Palladino la Fiorentina non andrà lontano, voleva che gli dicessi che era bello e bravo?"

17 aprile 2025 21:37

La Fiorentina è in semifinale di Conference! Finisce 2-2 al Franchi, gara sofferta ma Kean è straordinario

17 aprile 2025 20:41

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA MIRACOLOSO, MANDRAGORA DECISIVO, PARISI SBAGLIA, KEAN GOL

17 aprile 2025 20:39

FORMAZIONE FIORENTINA: FAGIOLI E GUDMUNDSSON TITOLARI, PARISI E FOLORUNSHO ESTERNI

17 aprile 2025 17:37

Massara (Sky): "La Fiorentina non avrà problemi con il Celje, passerà il turno e andrà avanti in Conference"

17 aprile 2025 14:51

Galbiati sull'attacco viola: "Metterei Kean, Gudmundsson e Beltran titolari dall'inizio, bisogna fare gol subito"

17 aprile 2025 13:59

Monti su Fagioli: "Ha pagato i suoi sbagli, adesso va lasciato libero di giocare tranquillo senza pressioni"

17 aprile 2025 13:42

Fiorentina-Celje si giocherà in un Franchi semideserto, ieri i biglietti venduti erano 12.000

17 aprile 2025 13:19

Palladino: "Non snobbiamo la Conference, voglio fare bene con la Fiorentina e vivo per questo"

17 aprile 2025 13:15

Convocati Fiorentina: ritorna Gosens, ci sono anche i giovani Romani, Baroncelli e Harder

17 aprile 2025 12:23

Riera suona la carica al Celje: "Con personalità e possesso palla possiamo silenziare il Franchi"

16 aprile 2025 20:27

Svetlin del Celje: "Possiamo competere alla pari con la Fiorentina, voglio segnare a De Gea"

16 aprile 2025 12:47

Corriere dello Sport non ha dubbi: "Palladino domani schiererà la miglior Fiorentina possibile"

16 aprile 2025 09:04

Riera, mister del Celje: "Abbiamo qualcosa di bellissimo per cui lottare, con le farfalle nello stomaco"

15 aprile 2025 20:04

Fiorentina-Celje sarà arbitrata dal Portoghese Joao Pinheiro, ha arbitrato anche la Champions League

15 aprile 2025 11:32

Nazione: “Venduti solo 11 mila biglietti per la gara di Conference. L’obiettivo è aumentare i tifosi”

15 aprile 2025 08:48

Monti: "La Fiorentina deve battere anche le piccole per diventare finalmente una grande squadra"

12 aprile 2025 18:26

Malusci: "Palladino doveva mettere subito i titolari per chiudere il discorso qualificazione in fretta"

11 aprile 2025 14:27

Amoruso: "Comuzzo sarà il sacrificato in estate per rafforzare la Fiorentina del prossimo anno"

11 aprile 2025 14:14

Ranieri: "A Milano mi avevano tolto il gol, però mi sono rifatto alla grande"

11 aprile 2025 13:46

Vuklisevic ci crede: "A Firenze per ribaltarla, la Fiorentina non ha reagito al nostro calcio offensivo"

11 aprile 2025 12:25

Dodò ingenuo per l'ammonizione? No, tutto calcolato. Cosi non rischia di saltare il Betis in semifinale

11 aprile 2025 11:54

Ferrara: “Il Celje è un fake del Como. Zaniolo delude ancora. Moreno? Che incubo per Dodò”

11 aprile 2025 08:19

Moviola Corriere dello Sport: “Partita che si trasforma in un inferno. Manca un rigore su Dodò”

11 aprile 2025 08:07

Riera avvisa: "Occhio Fiorentina, noi giochiamo sempre meglio nella partita di ritorno"

11 aprile 2025 00:49

Palladino: "Mandragora? un esempio, stava fuori e lavorava più degli altri, stravedo per lui"

11 aprile 2025 00:26

Bucchioni: "Turnover rischio calcolato pensando a domenica, contava solo il risultato"

11 aprile 2025 00:06

Commisso resta al Viola Park: il presidente guarda la sfida di Conference con i tifosi

10 aprile 2025 23:38

Mandragora: "Per fortuna De Gea ci ha dato una grande mano. Ho sempre avuto infortuni a limitarmi"

10 aprile 2025 23:29

Palladino: "Complimenti alla squadra, ottima prestazione. Adli ha fatto anche troppo. Difendiamo alti"

10 aprile 2025 23:27

PAGELLE FIORENTINA: RANIERI INDOMABILE, ADLI SBAGLIA TANTO. BELTRAN MAI PERICOLOSO, DE GEA TOP

10 aprile 2025 22:54

Ranieri+Mandragora mettono ko il Celje, la Fiorentina vince 2-1 e si aggiudica il primo round

10 aprile 2025 22:54

Folorunsho: "Partiremo aggressivi per prendere il controllo. Ruolo? Mi sono evoluto, ne so fare diversi"

10 aprile 2025 20:15

FORMAZIONE FIORENTINA: MORENO ESTERNO DESTRO, FOLORUNSHO A SINISTRA. DAVANTI ZANIOLO

10 aprile 2025 19:49

Minotti: "Il Celje in difesa è molto debole, prende dei gol clamorosi in contropiede"

10 aprile 2025 14:20

Bucchioni avvisa la Fiorentina: "Stasera giocherà contro un popolo intero, se sei molle rischi una figuraccia"

10 aprile 2025 14:04

L'ex mister del Lubiana Rodolfo Vanoli: "Il Celje gioca bene, le motivazioni possono fare la differenza"

09 aprile 2025 19:23

Riera (all. Celje): "Attaccheremo la Fiorentina, così avremo più possibilità. Ci aspetta un momento storico"

09 aprile 2025 15:35

I convocati della Fiorentina per il Celje: nessuna sorpresa. Ancora out gli infortunati Gosens e Colpani

09 aprile 2025 15:10

Mister del Celje: "Ce la giocheremo coi Viola, ci credo. Dodo forte come Dembele e Barcolà"

09 aprile 2025 12:21

Rifinitura Fiorentina: Gosens e Colpani ancora infortunati, non ci sono assenze dell'ultim'ora

09 aprile 2025 11:59

Campioni di Slovenia e con il capocannoniere della Conference, cosa aspettarsi da Celje-Fiorentina

09 aprile 2025 11:39

Celje, il capitano Karnicnik: "Partita speciale, stadio sold out dopo tanto tempo. Non abbiamo paura della Fiorentina"

09 aprile 2025 09:34

Esodo dei tifosi della Fiorentina, domani in 1300 a Celje. Tutto esaurito. Previsti 13 mila spettatori

09 aprile 2025 09:24

Dal Viola Park: contro il Celje si rivede Comuzzo. Cataldi, Mandragora e Adli a supporto di Kean

08 aprile 2025 19:59

Il Celje accende la sfida con la Fiorentina: "È la più importante della nostra storia. Coreografia speciale"

07 aprile 2025 14:30

Svetlin (Celje): "La Fiorentina è forte, ma non invincibile. C'è un motivo se siamo ai quarti"

28 marzo 2025 14:40

Celje, Karničnik: "Tanto entusiasmo per la gara contro la Fiorentina. Lo stadio sarà pieno"

25 marzo 2025 18:08

Fiorentina, quarti di Conference: a Firenze ritorno col Celje in orario scomodo per i tifosi

14 marzo 2025 22:05

All. Celje: "Fiorentina? Sfida difficile, ma non cambieremo identità. Vogliamo eliminarla"

14 marzo 2025 17:30

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