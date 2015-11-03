Notizie Celje Fiorentina

La UEFA punisce il Celje per l'andata con la Fiorentina: 36mila euro di multa per gli sloveni
22 aprile 2025 15:00
Amoruso: "Fiorentina più forte del Betis. Bisogna alzare l'intensità, ci affidiamo troppo ai singoli."
19 aprile 2025 16:43
Palladino carica Firenze: “Orgogliosi di essere in semifinale!” La Fiorentina non si accontenta
18 aprile 2025 22:29
Le provocazioni di Riera alla Fiorentina nel tunnel: "Avete tutto da perdere, dovete vincere per forza"
18 aprile 2025 20:22
Gosens: "Una squadra matura sa quando difendersi, il sogno di tutti è alzare la Conference League"
18 aprile 2025 12:44
Corriere Fiorentino: "Fiorentina in semifinale, ma che fatica! Il gol decisivo di Kean, ancora protagonista"
18 aprile 2025 09:11
Gazzetta bacchetta la Fiorentina: "Ripresa da incubo contro il Celje. Per andare in finale serve crescere"
18 aprile 2025 09:03
Parisi: “Le imbucate di Pongracic? Non sono frutto d'improvvisazione ma del lavoro con Palladino”
17 aprile 2025 22:40
TMW: "Fagioli subito negli spogliatoi dopo il cambio a causa di problemi gastrointestinali"
17 aprile 2025 22:17
Pradè: “Europa dura, ma siamo ancora tra le grandi. A Cagliari senza tifosi non è calcio”
17 aprile 2025 22:12
Mandragora: "Fagioli ci mette spesso davanti alla porta, ma oggi ringrazio Pongracic. Sono contento"
17 aprile 2025 22:08
Riera: "Con Palladino la Fiorentina non andrà lontano, voleva che gli dicessi che era bello e bravo?"
17 aprile 2025 21:37
La Fiorentina è in semifinale di Conference! Finisce 2-2 al Franchi, gara sofferta ma Kean è straordinario
17 aprile 2025 20:41
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA MIRACOLOSO, MANDRAGORA DECISIVO, PARISI SBAGLIA, KEAN GOL
17 aprile 2025 20:39
FORMAZIONE FIORENTINA: FAGIOLI E GUDMUNDSSON TITOLARI, PARISI E FOLORUNSHO ESTERNI
17 aprile 2025 17:37
Massara (Sky): "La Fiorentina non avrà problemi con il Celje, passerà il turno e andrà avanti in Conference"
17 aprile 2025 14:51
Galbiati sull'attacco viola: "Metterei Kean, Gudmundsson e Beltran titolari dall'inizio, bisogna fare gol subito"
17 aprile 2025 13:59
Monti su Fagioli: "Ha pagato i suoi sbagli, adesso va lasciato libero di giocare tranquillo senza pressioni"
17 aprile 2025 13:42
Fiorentina-Celje si giocherà in un Franchi semideserto, ieri i biglietti venduti erano 12.000
17 aprile 2025 13:19
Palladino: "Non snobbiamo la Conference, voglio fare bene con la Fiorentina e vivo per questo"
17 aprile 2025 13:15
Convocati Fiorentina: ritorna Gosens, ci sono anche i giovani Romani, Baroncelli e Harder
17 aprile 2025 12:23
Riera suona la carica al Celje: "Con personalità e possesso palla possiamo silenziare il Franchi"
16 aprile 2025 20:27
Svetlin del Celje: "Possiamo competere alla pari con la Fiorentina, voglio segnare a De Gea"
16 aprile 2025 12:47
Corriere dello Sport non ha dubbi: "Palladino domani schiererà la miglior Fiorentina possibile"
16 aprile 2025 09:04
Riera, mister del Celje: "Abbiamo qualcosa di bellissimo per cui lottare, con le farfalle nello stomaco"
15 aprile 2025 20:04
Fiorentina-Celje sarà arbitrata dal Portoghese Joao Pinheiro, ha arbitrato anche la Champions League
15 aprile 2025 11:32
Nazione: “Venduti solo 11 mila biglietti per la gara di Conference. L’obiettivo è aumentare i tifosi”
15 aprile 2025 08:48
Monti: "La Fiorentina deve battere anche le piccole per diventare finalmente una grande squadra"
12 aprile 2025 18:26
Malusci: "Palladino doveva mettere subito i titolari per chiudere il discorso qualificazione in fretta"
11 aprile 2025 14:27
Amoruso: "Comuzzo sarà il sacrificato in estate per rafforzare la Fiorentina del prossimo anno"
11 aprile 2025 14:14
Ranieri: "A Milano mi avevano tolto il gol, però mi sono rifatto alla grande"
11 aprile 2025 13:46
Vuklisevic ci crede: "A Firenze per ribaltarla, la Fiorentina non ha reagito al nostro calcio offensivo"
11 aprile 2025 12:25
Dodò ingenuo per l'ammonizione? No, tutto calcolato. Cosi non rischia di saltare il Betis in semifinale
11 aprile 2025 11:54
Ferrara: “Il Celje è un fake del Como. Zaniolo delude ancora. Moreno? Che incubo per Dodò”
11 aprile 2025 08:19
Moviola Corriere dello Sport: “Partita che si trasforma in un inferno. Manca un rigore su Dodò”
11 aprile 2025 08:07
Riera avvisa: "Occhio Fiorentina, noi giochiamo sempre meglio nella partita di ritorno"
11 aprile 2025 00:49
Palladino: "Mandragora? un esempio, stava fuori e lavorava più degli altri, stravedo per lui"
11 aprile 2025 00:26
Bucchioni: "Turnover rischio calcolato pensando a domenica, contava solo il risultato"
11 aprile 2025 00:06
Commisso resta al Viola Park: il presidente guarda la sfida di Conference con i tifosi
10 aprile 2025 23:38
Mandragora: "Per fortuna De Gea ci ha dato una grande mano. Ho sempre avuto infortuni a limitarmi"
10 aprile 2025 23:29
Palladino: "Complimenti alla squadra, ottima prestazione. Adli ha fatto anche troppo. Difendiamo alti"
10 aprile 2025 23:27
PAGELLE FIORENTINA: RANIERI INDOMABILE, ADLI SBAGLIA TANTO. BELTRAN MAI PERICOLOSO, DE GEA TOP
10 aprile 2025 22:54
Ranieri+Mandragora mettono ko il Celje, la Fiorentina vince 2-1 e si aggiudica il primo round
10 aprile 2025 22:54
Folorunsho: "Partiremo aggressivi per prendere il controllo. Ruolo? Mi sono evoluto, ne so fare diversi"
10 aprile 2025 20:15
FORMAZIONE FIORENTINA: MORENO ESTERNO DESTRO, FOLORUNSHO A SINISTRA. DAVANTI ZANIOLO
10 aprile 2025 19:49
Minotti: "Il Celje in difesa è molto debole, prende dei gol clamorosi in contropiede"
10 aprile 2025 14:20
Bucchioni avvisa la Fiorentina: "Stasera giocherà contro un popolo intero, se sei molle rischi una figuraccia"
10 aprile 2025 14:04
L'ex mister del Lubiana Rodolfo Vanoli: "Il Celje gioca bene, le motivazioni possono fare la differenza"
09 aprile 2025 19:23
Riera (all. Celje): "Attaccheremo la Fiorentina, così avremo più possibilità. Ci aspetta un momento storico"
09 aprile 2025 15:35
I convocati della Fiorentina per il Celje: nessuna sorpresa. Ancora out gli infortunati Gosens e Colpani
09 aprile 2025 15:10
Mister del Celje: "Ce la giocheremo coi Viola, ci credo. Dodo forte come Dembele e Barcolà"
09 aprile 2025 12:21
Rifinitura Fiorentina: Gosens e Colpani ancora infortunati, non ci sono assenze dell'ultim'ora
09 aprile 2025 11:59
Campioni di Slovenia e con il capocannoniere della Conference, cosa aspettarsi da Celje-Fiorentina
09 aprile 2025 11:39
Celje, il capitano Karnicnik: "Partita speciale, stadio sold out dopo tanto tempo. Non abbiamo paura della Fiorentina"
09 aprile 2025 09:34
Esodo dei tifosi della Fiorentina, domani in 1300 a Celje. Tutto esaurito. Previsti 13 mila spettatori
09 aprile 2025 09:24
Dal Viola Park: contro il Celje si rivede Comuzzo. Cataldi, Mandragora e Adli a supporto di Kean
08 aprile 2025 19:59
Il Celje accende la sfida con la Fiorentina: "È la più importante della nostra storia. Coreografia speciale"
07 aprile 2025 14:30
Svetlin (Celje): "La Fiorentina è forte, ma non invincibile. C'è un motivo se siamo ai quarti"
28 marzo 2025 14:40
Celje, Karničnik: "Tanto entusiasmo per la gara contro la Fiorentina. Lo stadio sarà pieno"
25 marzo 2025 18:08
Fiorentina, quarti di Conference: a Firenze ritorno col Celje in orario scomodo per i tifosi
14 marzo 2025 22:05
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