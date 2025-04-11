Vuklisevic ci crede: "A Firenze per ribaltarla, la Fiorentina non ha reagito al nostro calcio offensivo"

Il difensore del Celje è intervenuto in conferenza stampa nel post partita mostrandosi fiducioso per il passaggio del turno.

Damjan Vuklisevic, difensore centrale del Celje, ha commentato la prestazione della sua squadra nel postpartita contro la Fiorentina. Nonostante la sconfitta, il centrale sloveno ha evidenziato l’atteggiamento offensivo del Celje e la determinazione per il ritorno:

"Abbiamo attaccato molto, non abbiamo solamente difeso – ha spiegato Vuklisevic – la Fiorentina non si aspettava questo nostro modo di giocare e non ha saputo reagire subito alla nostra partita, ma il loro portiere De Gea ha dimostrato di essere un portiere di qualità superiore. Andiamo a Firenze con un obiettivo chiaro: ribaltare questo risultato."