Ranieri: “A Milano mi avevano tolto il gol, però mi sono rifatto alla grande”

Ai microfoni di ACF ha parlato il capitano viola Luca Ranieri nell’immediato dopo gara della partita contro il Celje vinta per 2-1: “Non era facile vincere qui, infatti nessuno aveva vinto in questo campo, ma noi ci siamo riusciti perché siamo un grande gruppo e siamo sulla strada giusta per toglierci delle soddisfazioni. Poteva essere una serata perfetta se non avessimo preso il rigore e questo è l’unico rammarico che abbiamo, però abbiamo trovato il sistema perfetto per noi perché così sappiamo quando andare in avanti e quando difenderci.”

Sul gol: “A Milano avevo fatto un grande gol e ci sono rimasto malissimo quando me l’hanno annullato perché non sono un bomber e non mi capita spesso. Stasera mi sono rifatto e sono felice sia servito per vincere una partita così tosta come oggi. Dobbiamo azzerare tutto e poi ripartire in vista di domenica quando avremo una gara difficile contro il Parma.”