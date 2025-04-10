Ranieri+Mandragora mettono ko il Celje, la Fiorentina vince 2-1 e si aggiudica il primo round

La Fiorentina va sul 2-0, poi si complica la vita da sola con un penalty rimettendo in partita il Celje

Il Celje oggi alle ore 21 ospiterà in Slovenia la Fiorentina di Raffaele Palladino per la partita d'andata dei quarti di Conference League. Il ritorno si giocherà all'Artemio Franchi di Firenze giovedì prossimo (17 aprile). I viola, per due anni consecutivi arrivati in finale in questa competizione, voglio tornare a lottare per il trofeo.

PRIMO TEMPO: La prima occasione della partita è per il Celje, bravo Folorunsho nella diagonale difensiva. Fiorentina che prova ad uscire ed a bucare il Celje. Al 7’ altra chance per gli sloveni, il giocatore dei padroni di casa calcia, palla di poco fuori dallo specchio. Al 12’ Matko calcia, palla che finisce sul fondo. Al 14’ punizione di Mandragora dentro per Beltran che fa passare palla, il portiere chiude. Al 27’ azione personale e gol con l’ausilio della deviazione di Ranieri, 1-0 Fiorentina. Al 34’ Beltran svetta e allarga per Folorunsho che prova a calciare, palla sul fondo. Al 35’ giallo per Moreno, era diffidato, salterà il ritorno. Al 40’ Mandragora calcia male dalla distanza. Al 45’ ottima azione della Fiorentina, Moreno dietro per Mandragora che cicca la conclusione, sprecando una buona occasione per la Fiorentina. Viola in affanno nell’ultimo minuto del primo tempo.

SECONDO TEMPO: Al 45’ primo cambio in casa Fiorentina, Moreno out, Parisi in. Al 49’ giallo per Ranieri. Altro giallo in casa viola, arriva per Zaniolo, non ci sarà nella gara di ritorno. Al 55’ Svetlin calcia dalla distanza, De Gea sventa la minaccia. Al 58’ lancio di De Gea per Folorunsho che allarga per Mandragora che viene colpito da Karnicnik, il numero 8 resta a terra. Interviene il VAR, che manda l’arbitro all’OFR, calcio di rigore per la Fiorentina. Al 61’ dal dischetto si presenta proprio Mandragora che calcia benissimo e spiazza il portiere, 2-0 Fiorentina in Slovenia. Al 63’ doppio cambio nei viola, fuori Adlì e Cataldi, al loro posto Fagioli e Richardson. Al 66’ Fagioli sotto pressione sbaglia il passaggio, poi Pongracic travolge il calciatore del Celje. Sul dischetto si presenta Delaurier, 1-2 per il Celje che riapre la partita. Al 75’ Richardson calcia, palla che si alza sopra la traversa. Al 77’ Folorunsho calcia di destro, palla fuori dallo specchio. Poi esce, al suo posto Dodò. Al 78’ ottima occasione per Beltran che invece di calciare si porta il pallone sul fondo. All’81’ Zaniolo trova il gol ma è in posizione di fuorigioco Mandragora, si resta sull’1-2. All’87’ giallo per Dodò, salterà la partita di ritorno di Conference. Sul corner il Celje spaventa la Fiorentina, De Gea chiude la porta. All’88’ fuori Zaniolo, dentro Kean. Al 96' parata decisiva di De Gea.