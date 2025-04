Malusci: “Palladino doveva mettere subito i titolari per chiudere il discorso qualificazione in fretta”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Alberto Malusci per commentare il successo viola contro il Celje per 2-1: “Se fossi stato Palladino, avrei fatto altre scelte perchè con i migliori avresti vinto 3-0 e avresti chiuso subito il discorso, per me bisognava fare così, ma lo capisco. Ha preferito far giocare chi gioca di meno per fargli fare minuti e poi sei ancora in lotta per il campionato, quindi ha fatto una scelta ma non credo che in semifinale potrà fare tanti cambi visto che troverai una squadra di un altro livello come il Betis probabilmente.”

Su Comuzzo: “Lui è un titolare come gli altri difensori perché la Fiorentina ha degli ottimi interpreti là dietro e nessuno di questi è una riserva. Per me Palladino lo sta gestendo bene perché sta crescendo come profilo e avrà un avvenire molto positivo, poi chiaramente in estate potranno fare le scelte che preferiscono e valutare che cosa sarà migliore per lui. Bisogna decidere se la Fiorentina vede in lui il futuro o se preferisce qualcun altro.”