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Notizie Malusci Fiorentina

Malusci: "Se Paratici fosse convinto di Vanoli, lo avrebbe già confermato, invece ha tanti dubbi pure lui"

28 aprile 2026 14:06

Malusci sul futuro: "L'esperienza di Vanoli a fine anno terminerà, ci vuole uno di uno spessore maggiore come Sarri"

25 aprile 2026 15:21

Malusci:”Io credo nella rimonta. Immagino già la curva infuocata a sostenere la squadra”

16 aprile 2026 16:05

Malusci avverte: “Comuzzo ha limiti tecnici, a 21 anni doveva essere più pronto e sviluppato”

07 aprile 2026 15:02

Malusci: "Gudmundsson porta la maglia a spasso da due anni, non fa mai niente di rilevante in campo"

12 marzo 2026 13:24

Malusci: "La Fiorentina non è guarita, la gara dell'andata è stata falsata dall'espulsione del portiere"

01 marzo 2026 15:07

Malusci: “Paratici figura importante in spogliatoio. Comuzzo? La crescita passa anche da questi momenti”

26 febbraio 2026 15:40

Malusci su Ranieri: "Prima aveva atteggiamenti sbagliati, adesso è un leader. Serve un capitano così"

24 febbraio 2026 16:19

Malusci: "A Vanoli dico di non snobbare la Conference perché la Fiorentina può arrivare davvero fino in fondo"

19 febbraio 2026 13:55

Malusci: "Dodò è in grande difficoltà, deve andare in panchina. Comuzzo lo può sostituire a destra"

12 febbraio 2026 15:20

Malusci: "Con Paratici la squadra non si sentirà più sola, è l'uomo della ripartenza della Fiorentina"

06 febbraio 2026 15:22

Malusci: "A gennaio servivano certezze non scommesse, mi aspettavo di più da questo mercato"

30 gennaio 2026 18:49

Malusci: “Il secondo gol più grave del primo: non puoi essere spavaldo su un contropiede avversario”

26 gennaio 2026 16:15

Malusci: "Ranieri in panchina una scelta forte, Vanoli ha voluto dare un segnale nello spogliatoio"

15 gennaio 2026 16:32

Malusci: "Col cambio modulo finalmente si è visto Fagioli, sa trovare varie linee di passaggio"

13 gennaio 2026 13:26

Malusci: "Vanoli deve essere mandato via subito, riprenderei Pioli affiancato da un manager esperto"

15 dicembre 2025 13:27

Malusci: "Vanoli doveva cambiare modulo già da tempo, la Fiorentina va meglio a 4 dietro"

12 dicembre 2025 13:40

Malusci: "A Reggio Emilia Kean dopo il vantaggio ha smesso di giocare. Ogni giocatore pensa al suo orto"

09 dicembre 2025 17:46

Malusci: "Fagioli non è scarso, gioca in una squadra costruita male che non gli dà soluzioni"

04 dicembre 2025 13:28

"Sbagliato chiamare solo la Fiesole in aiuto, per uscire dalla crisi ci vuole tutta Firenze"

02 dicembre 2025 13:36

Malusci: "Non sono d'accordo con Vanoli, stasera ci volevano i titolari per vincere e consolidare il gruppo"

27 novembre 2025 13:51

Malusci: "Incomprensibile bloccare la coreografia, a Firenze non sono mai offensivi quando le fanno"

20 novembre 2025 13:36

Malusci su Fiorentina-Juventus: “Prima la rivalità era sentita di più. Sabato deve essere la prima di campionato”

17 novembre 2025 15:49

Malusci difende Pioli: "Impensabile abbia sbagliato la condizione fisica, facile dare tutta la colpa a lui"

12 novembre 2025 13:22

Malusci: "I giocatori non hanno scuse, chi non pedala va messo fuori senza nessuna gerarchia"

11 novembre 2025 13:38

Malusci difende Pioli: “Troppo facile incolparlo, non c’è un giocatore che renda come lo scorso anno”

30 ottobre 2025 16:08

Malusci: "Per ripartire sono fondamentali Gud e Fagioli. Col Bologna serve la vittoria"

25 ottobre 2025 14:17

Malusci: “La piazza si è stufata di Pradè, ma lui non si dimetterà e Commisso non lo caccerà”

17 ottobre 2025 15:33

Malusci: "Pioli adesso non ha certezze, questa squadra è stata sopravvalutata dopo il mercato"

09 ottobre 2025 14:10

Malusci predica calma: “Diamo tempo alla squadra di vincere una partita per svoltare. Le colpe sono di tutti”

06 ottobre 2025 15:55

Malusci: "Firenze troppo svelta a giudicare. Le parole di Palladino? Modi e tempi sono sbagliati"

26 settembre 2025 16:25

Malusci su Pioli: "Ama Firenze, non trovare soluzioni lo fa stare male. I top devono salire di livello"

23 settembre 2025 22:01

Malusci: "Alla Fiorentina manca un giocatore come Torreira, avrei riconfermato Cataldi perchè è un leader"

18 settembre 2025 15:38

Malusci difende Comuzzo: “Lasciamolo stare! L’errore di Pongracic è stato più grave del suo”

15 settembre 2025 15:41

Malusci: “Mi aspetto di più da Gud e Kean, Pioli deve trovare soluzioni a centrocampo per il Napoli”

08 settembre 2025 18:44

Malusci: “C'è grande entusiasmo dopo tanto tempo, ma il tridente Kean-Dzeko-Gud è ancora ferraginoso”

06 agosto 2025 15:00

Malusci: "Mi rimprovero di non aver capito la fatica di vivere di Pin. Farmaci depressivi? Non lo sapevo"

30 luglio 2025 12:12

Malusci duro: "Dodò cosa deve rinnovare se ci sono due anni dalla scadenza? I giochetti non mi piacciono"

02 luglio 2025 20:29

Malusci: "La Fiorentina metta a disposizione di Pioli una rosa impotante. Sarebbe garanzia anche per Kean"

02 luglio 2025 19:50

Malusci: "Centrocampo rivoluzionato ogni anno. In passato non si è voluto costruirne uno di livello"

28 giugno 2025 16:32

Malusci: "La gestione di Comuzzo è incomprensibile, prima titolare e ora fa la riserva"

15 maggio 2025 13:57

Malusci: "L'assenza di Cataldi pesa molto, mancherà l'allenatore in campo della Fiorentina domani"

07 maggio 2025 14:15

Malusci: "Fagioli deve fare di più, ieri si è limitato al compitino ed è stato troppo timido"

02 maggio 2025 17:58

Malusci: "Assurdo manchi il sostituto di Dodo, Folorunsho è l'unico che può fare quel ruolo da adattato"

30 aprile 2025 14:11

Malusci su Fagioli: "Il suo calo è fisico, non è legato alla vicenda delle scommesse"

25 aprile 2025 14:21

Malusci: "Palladino doveva mettere subito i titolari per chiudere il discorso qualificazione in fretta"

11 aprile 2025 14:27

Malusci: "Adesso è giusto che Comuzzo rifiati, la panchina fa parte del suo percorso di crescita"

04 aprile 2025 18:10

Malusci: "San Siro mette sempre soggezione, ma il Milan è perfetto per come gioca la Fiorentina"

02 aprile 2025 14:22

Malusci: "Palladino è stato lungamente criticato da tutti, ora bisogna riconoscergli i suoi meriti per questa svolta"

20 marzo 2025 13:24

Malusci: "Non mi è piaciuta la reazione di Italiano, è stata una mancanza di rispetto verso Palladino"

19 dicembre 2024 14:20

Malusci: "Parole di Giuffredi fuori luogo, forse volute da Biraghi. Parisi è stato tirato in mezzo a caso"

12 dicembre 2024 16:13

Malusci: "Kean si è preso la scena, serve vice che non lo metta in difficoltà. Djuric sarebbe perfetto"

16 novembre 2024 18:23

Malusci: "Kean ha bisogno di una riserva, non le può giocare tutte lui"

13 novembre 2024 21:03

Malusci: "Le riserve della Fiorentina sono all'altezza, non bisogna dire che sono scarse"

09 novembre 2024 18:53

Malusci: "La Fiorentina deve puntare sempre ad entrare in Europa, se non ci va è un fallimento"

31 ottobre 2024 13:37

Malusci: "Oggi mi aspetto molto da Ikoné. Anche se Quarta giocasse bene i titolari restano Comuzzo e Ranieri"

24 ottobre 2024 14:31

Malusci: "Basta scuse, la Fiorentina ha una grande rosa per affrontare tutti gli impegni"

19 ottobre 2024 16:42

Sentite Malusci: "De Gea doveva fare di più sul secondo gol. In area piccola la palla è del portiere"

16 settembre 2024 14:30

Malusci: "spero che Palladino abbia trovato le contromosse giuste contro il suo maestro Gasperini"

11 settembre 2024 15:19

Malusci: "Facciamo lavorare Palladino. La difesa può restare a 3, cambierei in mezzo col 3-5-2"

06 settembre 2024 14:34

Malusci: "Palladino manda dei segnali, fa capire alla società quello che manca per completare la squadra"

22 agosto 2024 18:27

Malusci: "Nico, se vuole partire, è inutile trattenerlo, il calcio moderno è questo"

19 agosto 2024 18:25

Malusci bacchetta Ranieri: "Non può andare viso a viso contro i compagni di squadra, lo fa spesso"

22 aprile 2024 15:16

Malusci: "Aggredire alto? Nella Fiorentina non ci sono i giocatori adatti. Puoi farlo se stai bene fisicamente"

09 aprile 2024 13:50

Malusci: "Quarta sontuoso. La Fiorentina riparte con fiducia, una vittoria per lavorare in serenità"

19 settembre 2022 19:47

Malusci rassicura: ''Non si può essere preoccupati dopo i 90 minuti visti contro la Juventus''

04 marzo 2022 17:08

Malusci osserva: "Biraghi dovrebbe marcare ad 1 metro anziché a 3 metri come con Cuadrado"

03 marzo 2022 14:56

Malusci: "Confermerei Saponara con la Lazio. Ha smentito tutti, Italiano crede moltissimo in lui"

25 ottobre 2021 21:59

Malusci: "Vlahovic? Lo metterei da parte fino a gennaio. Mi cercò il Milan ma io rimasi a Firenze per riconoscenza"

07 ottobre 2021 20:32

Malusci: "I gol presi sono delle ingenuità: serve attenzione. Darei più spazio a Sottil"

04 ottobre 2021 21:40

Malusci: "Fatico a tenere fuori Quarta e Gonzalez. Tanto entusiasmo, ma teniamo i piedi per terra"

09 settembre 2021 22:32

Malusci: "Pezzella e Milenkovic al di sotto delle aspettative. Vlahovic resti a Firenze"

16 aprile 2021 15:37

Esclusiva tifo, conosciamo il Vc Ponte a Greve: "Il club dei Babbi viola. Tifosi tra Fiorentina e solidarietà"

17 marzo 2021 13:42

(FOTO)"Insieme più di 1000 partite in viola.." Pin e la rimpatriata fra gli ex viola..

19 febbraio 2020 14:26

Malusci: "Boateng? Non sta rendendo come dovrebbe. Non si sposa bene con il gioco viola"

06 novembre 2019 20:10

Malusci: "Non capisco quelli che vogliono cambiare modulo. Perfetti con il 3-5-2, mentre se inserisci la punta il problema..."

04 ottobre 2019 17:54

Malusci: "Penso che Badelj sia importante. Ho visto bene i giovani, sono pronti. Prenderei Politano"

06 agosto 2019 15:11

Malusci: "Sono stato criticato anche io ma non mi sono mai permesso di rispondere cosi"

17 dicembre 2018 19:46

Malusci: "Dobbiamo essere fiduciosi. Domenica metterei Milenkovic centrale"

22 novembre 2018 17:28

Malusci: "L'Atalanta non dimentichi cosa è successo l'anno scorso, Fiorentina straordinaria"

01 ottobre 2018 19:46

Esclusiva Malusci: 'E' tempo che i Dv tornino e parlino con la tifoseria. Pioli sta facendo tanto'

19 gennaio 2018 17:58

Malusci: "Astori un leader ma sta attraversando un periodo buio. Ad inizio anno 9 punti in 4 partite.."

31 ottobre 2017 18:48

Malusci: “La Fiorentina va fatta lavorare serena, il gioco però non convince."

07 ottobre 2017 13:38

Malusci: "Paletta? Là dietro non basta. Vorrei vedere Niang a Firenze, l'anno prossimo sarà quello di Chiesa..."

25 luglio 2017 17:32

Malusci: "I tifosi viola sono magici, Corvino uomo giusto, I Della Valle..."

07 giugno 2016 15:45

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