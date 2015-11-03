Notizie Malusci Fiorentina

Malusci: "Se Paratici fosse convinto di Vanoli, lo avrebbe già confermato, invece ha tanti dubbi pure lui"
28 aprile 2026 14:06
Malusci sul futuro: "L'esperienza di Vanoli a fine anno terminerà, ci vuole uno di uno spessore maggiore come Sarri"
25 aprile 2026 15:21
Malusci:”Io credo nella rimonta. Immagino già la curva infuocata a sostenere la squadra”
16 aprile 2026 16:05
Malusci avverte: “Comuzzo ha limiti tecnici, a 21 anni doveva essere più pronto e sviluppato”
07 aprile 2026 15:02
Malusci: "Gudmundsson porta la maglia a spasso da due anni, non fa mai niente di rilevante in campo"
12 marzo 2026 13:24
Malusci: "La Fiorentina non è guarita, la gara dell'andata è stata falsata dall'espulsione del portiere"
01 marzo 2026 15:07
Malusci: “Paratici figura importante in spogliatoio. Comuzzo? La crescita passa anche da questi momenti”
26 febbraio 2026 15:40
Malusci su Ranieri: "Prima aveva atteggiamenti sbagliati, adesso è un leader. Serve un capitano così"
24 febbraio 2026 16:19
Malusci: "A Vanoli dico di non snobbare la Conference perché la Fiorentina può arrivare davvero fino in fondo"
19 febbraio 2026 13:55
Malusci: "Dodò è in grande difficoltà, deve andare in panchina. Comuzzo lo può sostituire a destra"
12 febbraio 2026 15:20
Malusci: "Con Paratici la squadra non si sentirà più sola, è l'uomo della ripartenza della Fiorentina"
06 febbraio 2026 15:22
Malusci: "A gennaio servivano certezze non scommesse, mi aspettavo di più da questo mercato"
30 gennaio 2026 18:49
Malusci: “Il secondo gol più grave del primo: non puoi essere spavaldo su un contropiede avversario”
26 gennaio 2026 16:15
Malusci: "Ranieri in panchina una scelta forte, Vanoli ha voluto dare un segnale nello spogliatoio"
15 gennaio 2026 16:32
Malusci: "Col cambio modulo finalmente si è visto Fagioli, sa trovare varie linee di passaggio"
13 gennaio 2026 13:26
Malusci: "Vanoli deve essere mandato via subito, riprenderei Pioli affiancato da un manager esperto"
15 dicembre 2025 13:27
Malusci: "Vanoli doveva cambiare modulo già da tempo, la Fiorentina va meglio a 4 dietro"
12 dicembre 2025 13:40
Malusci: "A Reggio Emilia Kean dopo il vantaggio ha smesso di giocare. Ogni giocatore pensa al suo orto"
09 dicembre 2025 17:46
Malusci: "Fagioli non è scarso, gioca in una squadra costruita male che non gli dà soluzioni"
04 dicembre 2025 13:28
"Sbagliato chiamare solo la Fiesole in aiuto, per uscire dalla crisi ci vuole tutta Firenze"
02 dicembre 2025 13:36
Malusci: "Non sono d'accordo con Vanoli, stasera ci volevano i titolari per vincere e consolidare il gruppo"
27 novembre 2025 13:51
Malusci: "Incomprensibile bloccare la coreografia, a Firenze non sono mai offensivi quando le fanno"
20 novembre 2025 13:36
Malusci su Fiorentina-Juventus: “Prima la rivalità era sentita di più. Sabato deve essere la prima di campionato”
17 novembre 2025 15:49
Malusci difende Pioli: "Impensabile abbia sbagliato la condizione fisica, facile dare tutta la colpa a lui"
12 novembre 2025 13:22
Malusci: "I giocatori non hanno scuse, chi non pedala va messo fuori senza nessuna gerarchia"
11 novembre 2025 13:38
Malusci difende Pioli: “Troppo facile incolparlo, non c’è un giocatore che renda come lo scorso anno”
30 ottobre 2025 16:08
Malusci: "Per ripartire sono fondamentali Gud e Fagioli. Col Bologna serve la vittoria"
25 ottobre 2025 14:17
Malusci: “La piazza si è stufata di Pradè, ma lui non si dimetterà e Commisso non lo caccerà”
17 ottobre 2025 15:33
Malusci: "Pioli adesso non ha certezze, questa squadra è stata sopravvalutata dopo il mercato"
09 ottobre 2025 14:10
Malusci predica calma: “Diamo tempo alla squadra di vincere una partita per svoltare. Le colpe sono di tutti”
06 ottobre 2025 15:55
Malusci: "Firenze troppo svelta a giudicare. Le parole di Palladino? Modi e tempi sono sbagliati"
26 settembre 2025 16:25
Malusci su Pioli: "Ama Firenze, non trovare soluzioni lo fa stare male. I top devono salire di livello"
23 settembre 2025 22:01
Malusci: "Alla Fiorentina manca un giocatore come Torreira, avrei riconfermato Cataldi perchè è un leader"
18 settembre 2025 15:38
Malusci difende Comuzzo: “Lasciamolo stare! L’errore di Pongracic è stato più grave del suo”
15 settembre 2025 15:41
Malusci: “Mi aspetto di più da Gud e Kean, Pioli deve trovare soluzioni a centrocampo per il Napoli”
08 settembre 2025 18:44
Malusci: “C'è grande entusiasmo dopo tanto tempo, ma il tridente Kean-Dzeko-Gud è ancora ferraginoso”
06 agosto 2025 15:00
Malusci: "Mi rimprovero di non aver capito la fatica di vivere di Pin. Farmaci depressivi? Non lo sapevo"
30 luglio 2025 12:12
Malusci duro: "Dodò cosa deve rinnovare se ci sono due anni dalla scadenza? I giochetti non mi piacciono"
02 luglio 2025 20:29
Malusci: "La Fiorentina metta a disposizione di Pioli una rosa impotante. Sarebbe garanzia anche per Kean"
02 luglio 2025 19:50
Malusci: "Centrocampo rivoluzionato ogni anno. In passato non si è voluto costruirne uno di livello"
28 giugno 2025 16:32
Malusci: "La gestione di Comuzzo è incomprensibile, prima titolare e ora fa la riserva"
15 maggio 2025 13:57
Malusci: "L'assenza di Cataldi pesa molto, mancherà l'allenatore in campo della Fiorentina domani"
07 maggio 2025 14:15
Malusci: "Fagioli deve fare di più, ieri si è limitato al compitino ed è stato troppo timido"
02 maggio 2025 17:58
Malusci: "Assurdo manchi il sostituto di Dodo, Folorunsho è l'unico che può fare quel ruolo da adattato"
30 aprile 2025 14:11
Malusci su Fagioli: "Il suo calo è fisico, non è legato alla vicenda delle scommesse"
25 aprile 2025 14:21
Malusci: "Palladino doveva mettere subito i titolari per chiudere il discorso qualificazione in fretta"
11 aprile 2025 14:27
Malusci: "Adesso è giusto che Comuzzo rifiati, la panchina fa parte del suo percorso di crescita"
04 aprile 2025 18:10
Malusci: "San Siro mette sempre soggezione, ma il Milan è perfetto per come gioca la Fiorentina"
02 aprile 2025 14:22
Malusci: "Palladino è stato lungamente criticato da tutti, ora bisogna riconoscergli i suoi meriti per questa svolta"
20 marzo 2025 13:24
Malusci: "Non mi è piaciuta la reazione di Italiano, è stata una mancanza di rispetto verso Palladino"
19 dicembre 2024 14:20
Malusci: "Parole di Giuffredi fuori luogo, forse volute da Biraghi. Parisi è stato tirato in mezzo a caso"
12 dicembre 2024 16:13
Malusci: "Kean si è preso la scena, serve vice che non lo metta in difficoltà. Djuric sarebbe perfetto"
16 novembre 2024 18:23
Malusci: "Kean ha bisogno di una riserva, non le può giocare tutte lui"
13 novembre 2024 21:03
Malusci: "Le riserve della Fiorentina sono all'altezza, non bisogna dire che sono scarse"
09 novembre 2024 18:53
Malusci: "La Fiorentina deve puntare sempre ad entrare in Europa, se non ci va è un fallimento"
31 ottobre 2024 13:37
Malusci: "Oggi mi aspetto molto da Ikoné. Anche se Quarta giocasse bene i titolari restano Comuzzo e Ranieri"
24 ottobre 2024 14:31
Malusci: "Basta scuse, la Fiorentina ha una grande rosa per affrontare tutti gli impegni"
19 ottobre 2024 16:42
Sentite Malusci: "De Gea doveva fare di più sul secondo gol. In area piccola la palla è del portiere"
16 settembre 2024 14:30
Malusci: "spero che Palladino abbia trovato le contromosse giuste contro il suo maestro Gasperini"
11 settembre 2024 15:19
Malusci: "Facciamo lavorare Palladino. La difesa può restare a 3, cambierei in mezzo col 3-5-2"
06 settembre 2024 14:34
Malusci: "Palladino manda dei segnali, fa capire alla società quello che manca per completare la squadra"
22 agosto 2024 18:27
Malusci: "Nico, se vuole partire, è inutile trattenerlo, il calcio moderno è questo"
19 agosto 2024 18:25
Malusci bacchetta Ranieri: "Non può andare viso a viso contro i compagni di squadra, lo fa spesso"
22 aprile 2024 15:16
Malusci: "Aggredire alto? Nella Fiorentina non ci sono i giocatori adatti. Puoi farlo se stai bene fisicamente"
09 aprile 2024 13:50
Malusci: "Quarta sontuoso. La Fiorentina riparte con fiducia, una vittoria per lavorare in serenità"
19 settembre 2022 19:47
Malusci rassicura: ''Non si può essere preoccupati dopo i 90 minuti visti contro la Juventus''
04 marzo 2022 17:08
Malusci osserva: "Biraghi dovrebbe marcare ad 1 metro anziché a 3 metri come con Cuadrado"
03 marzo 2022 14:56
Malusci: "Confermerei Saponara con la Lazio. Ha smentito tutti, Italiano crede moltissimo in lui"
25 ottobre 2021 21:59
Malusci: "Vlahovic? Lo metterei da parte fino a gennaio. Mi cercò il Milan ma io rimasi a Firenze per riconoscenza"
07 ottobre 2021 20:32
Malusci: "I gol presi sono delle ingenuità: serve attenzione. Darei più spazio a Sottil"
04 ottobre 2021 21:40
Malusci: "Fatico a tenere fuori Quarta e Gonzalez. Tanto entusiasmo, ma teniamo i piedi per terra"
09 settembre 2021 22:32
Malusci: "Pezzella e Milenkovic al di sotto delle aspettative. Vlahovic resti a Firenze"
16 aprile 2021 15:37
Esclusiva tifo, conosciamo il Vc Ponte a Greve: "Il club dei Babbi viola. Tifosi tra Fiorentina e solidarietà"
17 marzo 2021 13:42
(FOTO)"Insieme più di 1000 partite in viola.." Pin e la rimpatriata fra gli ex viola..
19 febbraio 2020 14:26
Malusci: "Boateng? Non sta rendendo come dovrebbe. Non si sposa bene con il gioco viola"
06 novembre 2019 20:10
Malusci: "Non capisco quelli che vogliono cambiare modulo. Perfetti con il 3-5-2, mentre se inserisci la punta il problema..."
04 ottobre 2019 17:54
Malusci: "Penso che Badelj sia importante. Ho visto bene i giovani, sono pronti. Prenderei Politano"
06 agosto 2019 15:11
Malusci: "Sono stato criticato anche io ma non mi sono mai permesso di rispondere cosi"
17 dicembre 2018 19:46
Malusci: "Dobbiamo essere fiduciosi. Domenica metterei Milenkovic centrale"
22 novembre 2018 17:28
Malusci: "L'Atalanta non dimentichi cosa è successo l'anno scorso, Fiorentina straordinaria"
01 ottobre 2018 19:46
Esclusiva Malusci: 'E' tempo che i Dv tornino e parlino con la tifoseria. Pioli sta facendo tanto'
19 gennaio 2018 17:58
Malusci: "Astori un leader ma sta attraversando un periodo buio. Ad inizio anno 9 punti in 4 partite.."
31 ottobre 2017 18:48
Malusci: “La Fiorentina va fatta lavorare serena, il gioco però non convince."
07 ottobre 2017 13:38
Malusci: "Paletta? Là dietro non basta. Vorrei vedere Niang a Firenze, l'anno prossimo sarà quello di Chiesa..."
25 luglio 2017 17:32
Malusci: "I tifosi viola sono magici, Corvino uomo giusto, I Della Valle..."
07 giugno 2016 15:45
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