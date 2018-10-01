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Malusci: "L'Atalanta non dimentichi cosa è successo l'anno scorso, Fiorentina straordinaria"

Alberto Malusci è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Vorrei parlare di quello che sta facendo la Fiorentina, che è qualcosa di straordinario, anche se la prestazione di ieri non è stata esaltante...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2018 19:46
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Alberto Malusci è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Vorrei parlare di quello che sta facendo la Fiorentina, che è qualcosa di straordinario, anche se la prestazione di ieri non è stata esaltante".

Prosegue sulle polemiche di ieri: "Qualcuno ha la memoria un po’ corta, perchè lo scorso anno contro l’Atalanta ci furono dei torti clamorosi contro i viola. Ridurre tutto ad un episodio, dal mio punto di vista, equivale ad arrampicarsi sugli specchi".

E su Chiesa: "E’ ridicolo sollevare un polverone così intorno ad un calciatore come Chiesa, che dà tanto per la Fiorentina e per la Nazionale".

Conclude sugli obiettivi stagionali: " In questo momento ci sono tante big che stanno faticando e questo alimenta le speranze della Fiorentina di inserirsi, credo che darà del filo da torcere fino alla fine".

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