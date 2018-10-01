Malusci: "L'Atalanta non dimentichi cosa è successo l'anno scorso, Fiorentina straordinaria"

Alberto Malusci è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Vorrei parlare di quello che sta facendo la Fiorentina, che è qualcosa di straordinario, anche se la prestazione di ieri non è stata esaltante...

A cura di Redazione Labaroviola 01 ottobre 2018 19:46

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