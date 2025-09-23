23 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:39

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Malusci su Pioli: “Ama Firenze, non trovare soluzioni lo fa stare male. I top devono salire di livello”

Radio

Malusci su Pioli: “Ama Firenze, non trovare soluzioni lo fa stare male. I top devono salire di livello”

Redazione

23 Settembre · 22:01

Aggiornamento: 23 Settembre 2025 · 22:01

TAG:

FiorentinaMalusciPioli

Condividi:

di

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del momento di difficoltà della Fiorentina

L’ex difensore gigliato Alberto Malusci, intervenuto a Radio Bruno Toscana, ha analizzato il momento di difficoltà della Fiorentina di Pioli. Queste le sue parole:

“Pioli ama Firenze e la Fiorentina, non ci si può rendere conto di cosa sta passando ora. Non trovare soluzioni per far vincere la squadra per lui è veramente angosciante. Si tratta però di una situazione che per lui è solo stimolante, una spinta a fare ancora meglio: altrimenti non sarebbe tornato a Firenze. Non ci ha pensato su un momento ed è voluto tornare con convinzione alla Fiorentina”.

Malusci ha poi aggiunto:

“Sono ottimista, perché la Fiorentina ha giocatori migliori dello scorso anno, più forti. Però i giocatori top della squadra non vanno oltre la sufficienza nelle prime quattro gare dell’anno. Se saliranno di rendimento, le cose cambieranno rapidamente”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio