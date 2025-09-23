Malusci su Pioli: “Ama Firenze, non trovare soluzioni lo fa stare male. I top devono salire di livello”

L’ex difensore gigliato Alberto Malusci, intervenuto a Radio Bruno Toscana, ha analizzato il momento di difficoltà della Fiorentina di Pioli. Queste le sue parole:

“Pioli ama Firenze e la Fiorentina, non ci si può rendere conto di cosa sta passando ora. Non trovare soluzioni per far vincere la squadra per lui è veramente angosciante. Si tratta però di una situazione che per lui è solo stimolante, una spinta a fare ancora meglio: altrimenti non sarebbe tornato a Firenze. Non ci ha pensato su un momento ed è voluto tornare con convinzione alla Fiorentina”.

Malusci ha poi aggiunto:

“Sono ottimista, perché la Fiorentina ha giocatori migliori dello scorso anno, più forti. Però i giocatori top della squadra non vanno oltre la sufficienza nelle prime quattro gare dell’anno. Se saliranno di rendimento, le cose cambieranno rapidamente”.