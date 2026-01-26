Malusci: “Il secondo gol più grave del primo: non puoi essere spavaldo su un contropiede avversario”

L’ex giocatore viola ha commentato e analizzato i due gol presi contro il Cagliari, evidenziando l’importanza delle coppe

Alberto Malusci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: “Sul primo gol l’unico posizionato male era Gosens, mentre le posizioni di Pongracic e Comuzzo erano corrette, è il secondo ad essere più grave perché non puoi avere un atteggiamento spavaldo, rimanendo ancora a centrocampo. Devi essere più cattivo quando parte il contropiede avversario. In Coppa Italia andrei con un atteggiamento sfrontato, sapendo di non avere nulla da perdere. Un mese e mezzo fa mi sarei concentrato solo sul campionato, ma oggi manterrei l’attenzione sul campionato e sulla Conference, giocando in modo sfrontato la gara di Coppa Italia domani sera”.