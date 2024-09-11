Malusci: "spero che Palladino abbia trovato le contromosse giuste contro il suo maestro Gasperini"

L'ex difensore viola ha commentato l'avvicinamento del gruppo di Palladino alla sfida di domenica contro i bergamaschi

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore viola Alberto Malusci che ha commentato i temi più attuali legati alla Fiorentina: "Palladino ha benedetto la sosta perché ne aveva bisogno lui e la squadra in generale. Ha avuto modo di lavorare con i nuovi che sono arrivati alla fine del mercato tranne Bove ed ha potuto mettere a posto certe cose che non funzionavano. Poi starà al campo giudicare se il suo operato inizia a fruttare, mi auguro abbia trovato le contromosse opportune contro il suo maestro Gasperini."

Sui nuovi acquisti: "Pongracic e Colpani devono alzare il livello, hanno fatto vedere poco se non niente e questo non va bene. Conoscono il campionato e per loro la Fiorentina ha speso tanti soldi. Spero che migliorino come anche tutto il gioco della squadra".

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