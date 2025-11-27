27 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:26

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Malusci: “Non sono d’accordo con Vanoli, stasera ci volevano i titolari per vincere e consolidare il gruppo”

Radio

Malusci: “Non sono d’accordo con Vanoli, stasera ci volevano i titolari per vincere e consolidare il gruppo”

Mirko Carmignani

27 Novembre · 13:51

Aggiornamento: 27 Novembre 2025 · 13:51

TAG:

#Fiorentinaaek ateneMalusciVanoli

Condividi:

di

L'ex difensore viola è intervenuto in radio per commentare l'avvicinamento alla gara di Conference di stasera

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore Alberto Malusci per parlare di Fiorentina prima della sfida contro l’Aek Atene: “Vanoli mi ha smentito perché credevo continuasse puntando sui titolari per dare loro continuità, invece ha detto che ci saranno vari cambi. Pensavo che, dato che, si parlava di un problema fisico, potesse continuare cercando l’amalgama con un gruppo da consolidare. Bisogna mettere insieme una squadra, per questo se li fa giocare di più senza molti stravolgimenti magari ci arriviamo prima, ma è lui a decidere.”

Prosegue: “Credo che Vanoli continuerà a 3 poi io metterei Viti se sta bene, giusto provare Fazzini per vederlo anche se non penso sia un giocatore per Vanoli perché nel mezzo vuole gente più fisica. In più, mi va bene rimettere Dzeko al posto di Kean con Gudmundsson in coppia. La Conference non è da sottovalutare perché ti può salvare l’annata dato che resta una strada per alzare un trofeo e per garantirci un’Europa di spessore l’anno prossimo, usciamo dalla zona bassa e poi giochiamo un campionato anonimo senza patemi.” 

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio