Malusci: “Non sono d’accordo con Vanoli, stasera ci volevano i titolari per vincere e consolidare il gruppo”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore Alberto Malusci per parlare di Fiorentina prima della sfida contro l’Aek Atene: “Vanoli mi ha smentito perché credevo continuasse puntando sui titolari per dare loro continuità, invece ha detto che ci saranno vari cambi. Pensavo che, dato che, si parlava di un problema fisico, potesse continuare cercando l’amalgama con un gruppo da consolidare. Bisogna mettere insieme una squadra, per questo se li fa giocare di più senza molti stravolgimenti magari ci arriviamo prima, ma è lui a decidere.”

Prosegue: “Credo che Vanoli continuerà a 3 poi io metterei Viti se sta bene, giusto provare Fazzini per vederlo anche se non penso sia un giocatore per Vanoli perché nel mezzo vuole gente più fisica. In più, mi va bene rimettere Dzeko al posto di Kean con Gudmundsson in coppia. La Conference non è da sottovalutare perché ti può salvare l’annata dato che resta una strada per alzare un trofeo e per garantirci un’Europa di spessore l’anno prossimo, usciamo dalla zona bassa e poi giochiamo un campionato anonimo senza patemi.”