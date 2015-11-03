Notizie Aek Atene Fiorentina

Giovedì la Fiorentina ha dormito al Viola Park ma non era una punizione, giorno dopo allenamento presto
29 novembre 2025 12:45
M.Orlando attacca Dzeko: “Ha detto una cagata, non può prendersela con tifosi avviliti”
28 novembre 2025 23:18
Nikolic (All.AEK): "È la prima volta che l'AEK batte una squadra italiana fuori casa, sono orgoglioso"
28 novembre 2025 00:17
Conference League, cadono tutte le big. La Fiorentina di Vanoli scivola al 17° posto
27 novembre 2025 23:35
PAGELLE FIORENTINA: DZEKO IMPRESENTABILE, NDOUR SPAESATO. COMUZZO SALVA SU JOVIC
27 novembre 2025 23:01
Vanoli: "Partita importante per classifica e morale, mi aspetto tanto da tutti. Ho scelto di dare stabilità"
27 novembre 2025 20:26
FORMAZIONE FIORENTINA: COMUZZO TITOLARE, DZEKO IN ATTACCO, GUDMUNDSSON C’É
27 novembre 2025 19:49
Ribalta: "È inspiegabile vedere la Fiorentina ultima in classifica, ma in Conference sono tra i favoriti"
27 novembre 2025 17:51
La Fiorentina ritrova una squadra greca: Il precedente più doloroso è la finale persa con l'Olympiakos
27 novembre 2025 14:14
Malusci: "Non sono d'accordo con Vanoli, stasera ci volevano i titolari per vincere e consolidare il gruppo"
27 novembre 2025 13:51
Taccola: "Per l'Aek Atene giocare con la Fiorentina è un lusso, i viola sono nettamente superiori"
27 novembre 2025 13:39
Livorno al fianco dell’AEK: probabile presenza amaranto nel settore ospiti del Franchi
26 novembre 2025 23:00
Gazzetta dello Sport titola: "Dzeko titolare contro l'Aek, la Fiorentina si affida al bomber bosniaco"
26 novembre 2025 13:55
L'AEK Atene è una squadra "italiana": pochi gol segnati e pochissimi subiti, 9 vittorie per 1-0
26 novembre 2025 12:13
Nikolic avvisa la Fiorentina: "Due settimane perfette. L'AEK è pronta a sfidare la Viola"
24 novembre 2025 16:09
Da Atene: Polverizzati 1.300 biglietti messi a disposizione per la tifoseria ellenica per la sfida di Conference
20 novembre 2025 19:48
L'AEK Atene cambia volto: l'avversaria della Fiorentina in Conference cede Martial e acquista Joao Mario
11 settembre 2025 22:54
Ora è anche ufficiale, l'ex Fiorentina Jovic riparte dall'AEK Atene
05 agosto 2025 12:05
L'Olympiacos giocherà in..trasferta. Mezza Atene il 29 Maggio sosterrà la Fiorentina
10 maggio 2024 21:48
Aggredito arbitro Massa: "Mi hanno colpito nei genitali". Invasione di campo e tifosi nel tunnel infuriati
24 aprile 2023 20:40
Dopo la rissa sfiorata con Montella, Balotelli viene cacciato dal Demirspor, può finire in Grecia
30 agosto 2022 21:34
Hancko verso la cessione a titolo definitivo. Contatti con Aek Atene e Vitoria Setubal
21 giugno 2020 22:45
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