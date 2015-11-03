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Notizie Aek Atene Fiorentina

Giovedì la Fiorentina ha dormito al Viola Park ma non era una punizione, giorno dopo allenamento presto

29 novembre 2025 12:45

M.Orlando attacca Dzeko: “Ha detto una cagata, non può prendersela con tifosi avviliti”

28 novembre 2025 23:18

Nikolic (All.AEK): "È la prima volta che l'AEK batte una squadra italiana fuori casa, sono orgoglioso"

28 novembre 2025 00:17

Conference League, cadono tutte le big. La Fiorentina di Vanoli scivola al 17° posto

27 novembre 2025 23:35

PAGELLE FIORENTINA: DZEKO IMPRESENTABILE, NDOUR SPAESATO. COMUZZO SALVA SU JOVIC

27 novembre 2025 23:01

Vanoli: "Partita importante per classifica e morale, mi aspetto tanto da tutti. Ho scelto di dare stabilità"

27 novembre 2025 20:26

FORMAZIONE FIORENTINA: COMUZZO TITOLARE, DZEKO IN ATTACCO, GUDMUNDSSON C’É

27 novembre 2025 19:49

Ribalta: "È inspiegabile vedere la Fiorentina ultima in classifica, ma in Conference sono tra i favoriti"

27 novembre 2025 17:51

La Fiorentina ritrova una squadra greca: Il precedente più doloroso è la finale persa con l'Olympiakos

27 novembre 2025 14:14

Malusci: "Non sono d'accordo con Vanoli, stasera ci volevano i titolari per vincere e consolidare il gruppo"

27 novembre 2025 13:51

Taccola: "Per l'Aek Atene giocare con la Fiorentina è un lusso, i viola sono nettamente superiori"

27 novembre 2025 13:39

Livorno al fianco dell’AEK: probabile presenza amaranto nel settore ospiti del Franchi

26 novembre 2025 23:00

Gazzetta dello Sport titola: "Dzeko titolare contro l'Aek, la Fiorentina si affida al bomber bosniaco"

26 novembre 2025 13:55

L'AEK Atene è una squadra "italiana": pochi gol segnati e pochissimi subiti, 9 vittorie per 1-0

26 novembre 2025 12:13

Nikolic avvisa la Fiorentina: "Due settimane perfette. L'AEK è pronta a sfidare la Viola"

24 novembre 2025 16:09

Da Atene: Polverizzati 1.300 biglietti messi a disposizione per la tifoseria ellenica per la sfida di Conference

20 novembre 2025 19:48

L'AEK Atene cambia volto: l'avversaria della Fiorentina in Conference cede Martial e acquista Joao Mario

11 settembre 2025 22:54

Ora è anche ufficiale, l'ex Fiorentina Jovic riparte dall'AEK Atene

05 agosto 2025 12:05

L'Olympiacos giocherà in..trasferta. Mezza Atene il 29 Maggio sosterrà la Fiorentina

10 maggio 2024 21:48

Aggredito arbitro Massa: "Mi hanno colpito nei genitali". Invasione di campo e tifosi nel tunnel infuriati

24 aprile 2023 20:40

Dopo la rissa sfiorata con Montella, Balotelli viene cacciato dal Demirspor, può finire in Grecia

30 agosto 2022 21:34

Hancko verso la cessione a titolo definitivo. Contatti con Aek Atene e Vitoria Setubal

21 giugno 2020 22:45

Dalla Slovacchia, Hancko verso un nuovo prestito. Il terzino nelle mire dell'Aek Atene. I dettagli

08 maggio 2020 21:30

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