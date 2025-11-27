Conference League, cadono tutte le big. La Fiorentina di Vanoli scivola al 17° posto

È stata una giornata a dir poco sorprendente in Conference League, caratterizzata dal passo falso di tutte le squadre appartenenti ai quattro principali campionati europei. Oltre alla Fiorentina, caduta ancora una volta, sono arrivate infatti le sconfitte del Mainz — superato 1-0 dall’Universitatea Craiova — del Crystal Palace, battuto 2-1 in casa dallo Strasburgo, e del Rayo Vallecano, uscito sconfitto 2-1 sul campo dello Slovan Bratislava.

Questi risultati ridisegnano la parte alta della classifica, dove ora comandano il Samsunspor e lo Strasburgo, entrambi saliti a quota dieci punti. Alle loro spalle, a nove, inseguono il Celje — avversario della Fiorentina nella scorsa stagione europea — lo Shakhtar Donetsk e lo stesso Mainz, che perde così il suo percorso immacolato a causa del ko odierno. La Fiorentina, dal canto suo, si ritrova al 17° posto con 6 punti: una posizione che la mantiene in zona playoff, ma senza il privilegio di rientrare tra le teste di serie.