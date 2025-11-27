28 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:38

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Conference League, cadono tutte le big. La Fiorentina di Vanoli scivola al 17° posto

News

Conference League, cadono tutte le big. La Fiorentina di Vanoli scivola al 17° posto

Redazione

27 Novembre · 23:35

Aggiornamento: 27 Novembre 2025 · 23:35

TAG:

aek ateneConference LeagueFiorentina

Condividi:

di

Giornata clamorosa: ko per Fiorentina, Mainz, Crystal Palace e Rayo Vallecano. Viola al momento fuori dalle teste di serie nei playoff

È stata una giornata a dir poco sorprendente in Conference League, caratterizzata dal passo falso di tutte le squadre appartenenti ai quattro principali campionati europei. Oltre alla Fiorentina, caduta ancora una volta, sono arrivate infatti le sconfitte del Mainz — superato 1-0 dall’Universitatea Craiova — del Crystal Palace, battuto 2-1 in casa dallo Strasburgo, e del Rayo Vallecano, uscito sconfitto 2-1 sul campo dello Slovan Bratislava.

Questi risultati ridisegnano la parte alta della classifica, dove ora comandano il Samsunspor e lo Strasburgo, entrambi saliti a quota dieci punti. Alle loro spalle, a nove, inseguono il Celje — avversario della Fiorentina nella scorsa stagione europea — lo Shakhtar Donetsk e lo stesso Mainz, che perde così il suo percorso immacolato a causa del ko odierno. La Fiorentina, dal canto suo, si ritrova al 17° posto con 6 punti: una posizione che la mantiene in zona playoff, ma senza il privilegio di rientrare tra le teste di serie.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio