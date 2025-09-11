L'AEK Atene cambia volto: l'avversaria della Fiorentina in Conference cede Martial e acquista Joao Mario

L'AEK Atene cambia in vista della Conference, gli ellenici hanno venduto Martial e hanno acquistato Joao Mario, meteora dell'Inter

L’AEK Atene, futuro avversario della Fiorentina nella fase a gironi di Conference League, si presenta con alcune novità importanti rispetto alla scorsa stagione. Il club greco, protagonista del campionato ellenico e presenza abituale nelle coppe europee, ha infatti cambiato volto nelle ultime ore cedendo un talento mai sbocciato e acquistando una meteora della Serie A

Il colpo in uscita più rumoroso è stato senza dubbio quello di Anthony Martial. L’attaccante francese, arrivato in Grecia dopo l’addio al Manchester United, non ha lasciato il segno atteso e l’AEK ha scelto di cederlo in questa finestra di mercato. A prendere simbolicamente il suo posto è arrivato in prestito Joao Mario, centrocampista portoghese con un passato in Serie A all’Inter. Reduce da un’esperienza al Besiktas, il 31enne lusitano sarà impegnato contro il centrocampo viola in occasione della sfida al Franchi del 27 novembre.