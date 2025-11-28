29 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:09

M.Orlando attacca Dzeko: “Ha detto una cagata, non può prendersela con tifosi avviliti”

M.Orlando attacca Dzeko: “Ha detto una cagata, non può prendersela con tifosi avviliti”

28 Novembre · 23:18

aek ateneConference LeagueDzekoFiorentinaorlando

L’ex viola critica duramente le parole dell’attaccante dopo Fiorentina-AEK E punta il dito anche sul modulo e sulla fragilità della squadra

L’ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, è intervenuto a TMW Radio per commentare le dichiarazioni di Edin Dzeko nel post partita di Fiorentina-AEK Atene, nelle quali l’attaccante aveva accusato i tifosi viola per l’atmosfera dello stadio. Queste le sue riflessioni:

Dzeko ha detto una cagata. Concettualmente può essere anche giusto ma i tifosi in 13 partite non hanno mai visto vincere la Viola. Una squadra che non gioca a calcio, appena prende gol va in difficoltà, tirare in ballo i tifosi mi sembra insensato. Con una piazza in ebollizione avrei tirato in ballo altre cose ma non i tifosi”.

La Fiorentina gioca col 3-5-2 da inizio campionato, non fa niente, cosa aspettano a cambiare modulo e a ridare un po’ di stabilità a una squadra che è fragile? Più che aiuto al pubblico, che comunque è avvilito da questa situazione, io credo che dovrebbero andare dall’allenatore e provare a chiedere una soluzione diversa”.

