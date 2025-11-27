Taccola: “Per l’Aek Atene giocare con la Fiorentina è un lusso, i viola sono nettamente superiori”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore di Inter e Paok Salonicco Mirko Taccola, primo italiano a giocare in Grecia ed attuale tecnico dello Scandicci: “Le squadre greche maggiori sono l’Olympiacos, il Panathinaikos, l’Aek Atene e il Paok, qua arrivano gli stranieri anche se quelli di stasera sono andati a chiudere la carriera in Grecia, non è un campionato primario in Europa e nemmeno quando c’ero io lo era. Hanno vissuto una crisi economica forte, però comunque si sono evolute e hanno vinto anche un trofeo contro la Fiorentina. Gli stranieri hanno portato più denaro nelle proprietà e ora ci sono stati dei cambiamenti grazie ai soldi e agli investimenti portati.”

Sul tifo greco: “Giocare là è diverso perché il clima è caldo e determina tanto, però rimangono i valori del campo e la Fiorentina è più forte dell’Aek Atene senza dubbio, magari se vince stasera riesce ad avere un’energia positiva da buttare poi nel campionato, loro sono una tifoseria che viaggia, arrivano in tanti e non hanno paura di niente.”

Su Vanoli: “Lui è il tecnico giusto, ha bisogno di tanto tempo perché è arrivato ora, però ha in mano una squadra forte ben superiore alla posizione di classifica in cui si trova e ne uscirà di sicuro.”

Su Bianco: “Sta facendo benissimo, sono tutti contenti di quello che sta facendo in campionato e ha segnato pure qualche settimana fa. Sono soddisfatti del suo apporto e sta crescendo notevolmente come ragazzo perché è un’esperienza bella formativa.”