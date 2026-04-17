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La Fiorentina è già nell'anno che verrà: dopo anni di navigazione a vista ora si può programmare

Come cantava Lucio Dalla la Fiorentina si sta preparando per l'anno che verrà, dopo le improvisazioni di Pradè tocca alla programmazione di Paratici

A cura di Andrea Pagni
17 aprile 2026 17:15
La Fiorentina è già nell'anno che verrà: dopo anni di navigazione a vista ora si può programmare -
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La Fiorentina ieri sera nonostante la vittoria per 2-1 non è riuscita a ribaltare il Crystal Palace e così ha dovuto dire addio alla Conference League dopo 4 lunghi e sofferti anni. Quella di ieri è stata con ogni probabilità la partita che ha chiuso la stagione della viola visto che anche in campionato è ormai praticamente salva. Di conseguenza come cantava Lucio Dalla, Paratici e dirigenza sono già proiettati verso "L'anno che verrà". E proprio il testo di quella canzone è un'ottima chiave per analizzare il momento viola.

Sì, perchè come già detto "l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa qui ancora non va." La prima cosa che Paratici dovrà fare è capire come è stato possibile fare un buco di mercato di 60 milioni e poi fare una stagione del genere. Una rosa costruita male, senza esterni e acquisti scellerati come i 27 milioni spesi per Piccoli. Ma anche un ambiente, quello del Viola Park, che è imploso con l'arrivo delle difficoltà. Dall'addio di Pradè si sono seguiti momenti anche imbarazzanti, come i 3 giorni per esonerare Pioli e una settimana per prendere Vanoli. Oltre ai soliti errori di comunicazione e la gestione delle ultime settimane che non può non lasciare dubbi sullo staff medico.

E allora "l'anno nuovo porterà una trasformazione" che già in parte iniziata dall'avvento di Paratici. Il dirigente ex Juventus infatti ha già portato i primi volti nuovi in società: Giani come capo scout, Zebi come nuovo gestore prestiti e Picciotto come nuovo direttore del marketing. E di conseguenza "Senza tanti disturbi qualcuno sparirà". Così è stato per Peruzzo (che ha lasciato il posto a Picciotto) e così potrebbe essere per tanti altri. Sono tanti i nomi che potrebbero finire sotto la scure di Paratici: dal team manager Ottaviani al dottor Pengue passando per il responsabile del settore giovanile Angeloni. Tutti nomi su cui Paratici dovrà fare una scelta e che sono sotto osservazione.

Un altro di questi è Paolo Vanoli. L'allenatore della Fiorentina infatti ha il contratto in scadenza ed è in lizza proprio per essere l'allenatore della ripartenza. Il nuovo DS dunque sta valutando diverse piste, ma non è da escludere che se non riuscisse a prendere un allenatore che garantisca un salto di livello alla fine non scelga di confermare lo stesso Vanoli. L'ex Torino infatti ha portato i suoi ragazzi, grazie ad un buonissimo 2026, ad una insperata salvezza tranquilla. E così ha regalato alla sua dirigenza la possibilità di programmare la stagione con largo anticipo.

Anche perchè a differenza degli ultimi 5 anni in cui fino all'ultima giornata non sapevamo se saremmo stati in Europa oppure in che Europa, quest'anno siamo tranquilli. Il prossimo anno è certo che a Firenze si farà la serie A e basta. E questo unito all'arrivo di Paratici che ha una visione programmatica delle cose, a differenza di Pradè che aveva un modus operandi diverso dà al club di Commisso un grande vantaggio.

E così dopo anni di navigazione a vista che hanno partorito la stagione disastrosa che abbiamo visto quest'anno; la Fiorentina potrebbe ripartire da una programmazione, un'organizzazione e una struttura seria che possano finalmente far svoltare la gestione della famiglia Commisso. "L'anno che sta arrivando tra un anno passerà, la Fiorentina si sta preparando: è questa la novità."

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