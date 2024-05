L’Olympiacos giocherà in..trasferta. Mezza Atene il 29 Maggio sosterrà la Fiorentina

Immaginate cosa succederebbe a livello di clima e di tifo se il Manchester City giocasse una finale europea ad Old Trafford o il Barcellona scendesse in campo al Bernabeu? Il prossimo 29 maggio capiterà all’Olympiacos di Mendilibar – impegnato nella finale di Conference League contro la Fiorentina – che si terrà allo stadio Agia Sophia, casa dell’Aek Atene. Quindi sul campo dei rivali di una vita. Negli anni ci sono stati tanti episodi di scontri e tensioni tra due delle tifoserie più calde del Paese. Nel 2015, durante un derby in casa dell’Aek, i tifosi gialloneri invasero il campo lanciando razzi e oggetti vari verso i giocatori. La partita venne sospesa e lo stadio squalificato. E nelle stagioni seguenti se ne sono verificate molte altre, tra violenze sugli spalti e presidenti che invadono il campo. L’Olympiacos in semifinale ha battuto l’Aston Villa di Unai Emery e conquistato la finale contro la Fiorentina. Lo stadio ha una capienza di 31mila posti a sedere, che verranno divise tra le due tifoserie. A Firenze è già partita la caccia al biglietto. Ad Atene, invece, una parte della città sarà in trasferta. Sui social è già clima derby: tantissimi tifosi greci stanno invadendo la pagina della Fiorentina, incitando la squadra viola.

Lo riporta gazzetta.it

