Ufficiale, Fiorentina-Napoli si gioca il 17 maggio alle 20:45. Il recupero con l’Atalanta il 2 giugno alle 18

La Lega Serie A ha ufficializzato le date dei prossimi match. La Fiorentina scenderà in campo contro il Napoli venerdì 17 maggio alle ore 20:45 per la 37esima giornata di campionato. Il recupero della gara con l’Atalanta, invece, è stato fissato per il 2 giugno alle ore 18 a Bergamo, quando il campionato sarà già concluso.

