Nikolic (All.AEK): “È la prima volta che l’AEK batte una squadra italiana fuori casa, sono orgoglioso”

News

Redazione

28 Novembre · 00:17

Aggiornamento: 28 Novembre 2025 · 00:17

Il tecnico dei greci celebra una prova di intensità e personalità, sottolineando l’orgoglio per il successo esterno dell’AEK al Franchi

La Fiorentina cade per la seconda volta consecutiva anche in Conference League, battuta in casa per 1-0 dall’AEK Atene nella quarta giornata della League Phase del torneo. Queste le parole del tecnico dei greci Marko Nikolic in conferenza stampa:

Sono molto contento, abbiamo fatto un’ottima partita e meritato di vincere. faccio i complimenti ai giocatori, hanno giocato bene per tutti i 90 minuti. Abbiamo mostrato personalità e sicurezza. Sono contento per i ragazzi e per i tifosi. Come con l’Aris abbiamo fatto una bella partita. Ora pensiamo al Pana. Purtroppo abbiamo perso Zini, speriamo di recuperarlo presto

Mi è piaciuta l’intensità dei giocatori, sia nel controllo della palla, sia in fase di attesa. I primi minuti abbiamo gestito bene perché siamo in forma, nonostante le assenze importanti. I miei giocatori sono veri combattenti. Nel secondo tempo aspettavamo che la Fiorentina venisse fuori e siamo andati vicini al raddoppio. È la prima volta che l’AEK batte una squadra italiana fuori casa: è un primato che mi rende orgoglioso. Voglio dire una parola anche per Vanoli che ha un grande squadra e un grande stadio, sono convinto che migliorerà la sua posizione in classifica“.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

