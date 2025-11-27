Nikolic (All.AEK): “È la prima volta che l’AEK batte una squadra italiana fuori casa, sono orgoglioso”

La Fiorentina cade per la seconda volta consecutiva anche in Conference League, battuta in casa per 1-0 dall’AEK Atene nella quarta giornata della League Phase del torneo. Queste le parole del tecnico dei greci Marko Nikolic in conferenza stampa:

“Sono molto contento, abbiamo fatto un’ottima partita e meritato di vincere. faccio i complimenti ai giocatori, hanno giocato bene per tutti i 90 minuti. Abbiamo mostrato personalità e sicurezza. Sono contento per i ragazzi e per i tifosi. Come con l’Aris abbiamo fatto una bella partita. Ora pensiamo al Pana. Purtroppo abbiamo perso Zini, speriamo di recuperarlo presto”

“Mi è piaciuta l’intensità dei giocatori, sia nel controllo della palla, sia in fase di attesa. I primi minuti abbiamo gestito bene perché siamo in forma, nonostante le assenze importanti. I miei giocatori sono veri combattenti. Nel secondo tempo aspettavamo che la Fiorentina venisse fuori e siamo andati vicini al raddoppio. È la prima volta che l’AEK batte una squadra italiana fuori casa: è un primato che mi rende orgoglioso. Voglio dire una parola anche per Vanoli che ha un grande squadra e un grande stadio, sono convinto che migliorerà la sua posizione in classifica“.

Lo riporta tuttomercatoweb.com