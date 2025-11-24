Nikolic avvisa la Fiorentina: “Due settimane perfette. L’AEK è pronta a sfidare la Viola”

L’allenatore dell’AEK Atene, Marko Nikolic, ha parlato, dopo la vittoria in campionato della formazione giallonera contro l’Aris Salonicco, in vista della gara di Conference contro la Fiorentina.

Le sue dichiarazioni: “Abbiamo avuto due settimane di allenamento ottime, nonostante le assenze, e questo si è visto in campo. Abbiamo dimostrato intensità e dominio del gioco. Siamo soddisfatti, abbiamo avuto tensione e pressione. Abbiamo creato molte occasioni da gol, ma stiamo faticando e non è una novità. Un grande complimento lo faccio comunque ai giocatori e alla tifoseria che è venuta a sostenerci. Ora dobbiamo preparare la partita contro la Fiorentina. Siamo pronti ad affrontare i viola e non vediamo l’ora di farlo”.