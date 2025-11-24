24 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:58

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nikolic avvisa la Fiorentina: “Due settimane perfette. L’AEK è pronta a sfidare la Viola”

News

Nikolic avvisa la Fiorentina: “Due settimane perfette. L’AEK è pronta a sfidare la Viola”

Redazione

24 Novembre · 16:09

Aggiornamento: 24 Novembre 2025 · 16:14

TAG:

#Fiorentinaaek ateneNikolic

Condividi:

di

Le dichiarazioni dell'allenatore della formazione giallonera, Marko Nikolic, in vista della gara contro la Fiorentina

L’allenatore dell’AEK Atene, Marko Nikolic, ha parlato, dopo la vittoria in campionato della formazione giallonera contro l’Aris Salonicco, in vista della gara di Conference contro la Fiorentina.

Le sue dichiarazioni: “Abbiamo avuto due settimane di allenamento ottime, nonostante le assenze, e questo si è visto in campo. Abbiamo dimostrato intensità e dominio del gioco. Siamo soddisfatti, abbiamo avuto tensione e pressione. Abbiamo creato molte occasioni da gol, ma stiamo faticando e non è una novità. Un grande complimento lo faccio comunque ai giocatori e alla tifoseria che è venuta a sostenerci. Ora dobbiamo preparare la partita contro la Fiorentina. Siamo pronti ad affrontare i viola e non vediamo l’ora di farlo”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio