Dopo la rottura tra Vincenzo Montella e Mario Balotelli il futuro dell’attaccante italiano è sempre più lontano dall’Adana Demirspor. Secondo quanto raccolto da Tutto Mercato Web, in queste ore in pressing c’è il Sion, ma non è da escludere anche un suo approdo all’AEK Atene, che sta spingendo per portarlo in Grecia.

