Il futuro di David Hancko potrebbe essere in Grecia: sul terzino sinistro, ora in forza allo Sparta Praga in prestito, è stato messo nel mirino dall’AEK Atene. L’allenatore greco Dikefalos ha chiesto esplicitamente al proprio direttore sportivo Ivic il calciatore slovacco, di cui la Fiorentina è proprietaria del cartellino. Il direttore serbo ha aperto già un canale di comunicazione con la squadra gigliata in vista della prossima sessione di mercato.

TuttoMercatoWeb.com