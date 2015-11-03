Notizie Sparta Praga Fiorentina

Cm.com, L'offerta della Fiorentina da 10 milioni più bonus per Vitik è ritenuta bassa dallo Sparta Praga
06 luglio 2024 18:41
Moretto: "La Fiorentina ha offerto 10 milioni allo Sparta Praga per Vitík. È tra gli obiettivi principali se parte Milenkovic"
06 luglio 2024 10:32
Vergogna sul Il Foglio, hanno scritto: "Prenderlo dove piace a Jankto è stato un vero piacere"
26 febbraio 2023 18:31
TMW, Hancko è stato riscattato dallo Sparta Praga. 2,5 milioni versati alla Fiorentina
31 maggio 2021 23:13
Ufficiale, Hancko ritorna allo Sparta Praga dalla Fiorentina. I dettagli
02 agosto 2020 16:10
Di Marzio, Hancko rinnovato il prestito allo Sparta Praga per un altro anno. I dettagli
31 luglio 2020 17:56
Hancko verso la cessione a titolo definitivo. Contatti con Aek Atene e Vitoria Setubal
21 giugno 2020 22:45
Dalla Slovacchia, Hancko verso un nuovo prestito. Il terzino nelle mire dell'Aek Atene. I dettagli
08 maggio 2020 21:30
Ufficiale: Hancko ceduto a titolo temporaneo allo Sparta Praga con diritto di riscatto e contro-riscatto
03 agosto 2019 18:07
Il difensore viola Hancko andrà allo Sparta Praga con la formula del prestito secco
03 agosto 2019 17:51
CorSport, per Hancko si ipotizza un ritorno ad Empoli dopo l'accordo saltato con lo Sparta Praga
03 agosto 2019 13:06
Graiciar sui social: "Sono arrivato al capolinea di un'esperienza fatta di alti e bassi"
09 luglio 2019 16:45
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