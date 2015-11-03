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Notizie Sparta Praga Fiorentina

Cm.com, L'offerta della Fiorentina da 10 milioni più bonus per Vitik è ritenuta bassa dallo Sparta Praga

06 luglio 2024 18:41

Moretto: "La Fiorentina ha offerto 10 milioni allo Sparta Praga per Vitík. È tra gli obiettivi principali se parte Milenkovic"

06 luglio 2024 10:32

Vergogna sul Il Foglio, hanno scritto: "Prenderlo dove piace a Jankto è stato un vero piacere"

26 febbraio 2023 18:31

TMW, Hancko è stato riscattato dallo Sparta Praga. 2,5 milioni versati alla Fiorentina

31 maggio 2021 23:13

Ufficiale, Hancko ritorna allo Sparta Praga dalla Fiorentina. I dettagli

02 agosto 2020 16:10

Di Marzio, Hancko rinnovato il prestito allo Sparta Praga per un altro anno. I dettagli

31 luglio 2020 17:56

Hancko verso la cessione a titolo definitivo. Contatti con Aek Atene e Vitoria Setubal

21 giugno 2020 22:45

Dalla Slovacchia, Hancko verso un nuovo prestito. Il terzino nelle mire dell'Aek Atene. I dettagli

08 maggio 2020 21:30

Ufficiale: Hancko ceduto a titolo temporaneo allo Sparta Praga con diritto di riscatto e contro-riscatto

03 agosto 2019 18:07

Il difensore viola Hancko andrà allo Sparta Praga con la formula del prestito secco

03 agosto 2019 17:51

CorSport, per Hancko si ipotizza un ritorno ad Empoli dopo l'accordo saltato con lo Sparta Praga

03 agosto 2019 13:06

Graiciar sui social: "Sono arrivato al capolinea di un'esperienza fatta di alti e bassi"

09 luglio 2019 16:45

Martin Graiciar e Rafik Zekhnini non resteranno alla Fiorentina. È stata trovata una sistemazione

04 luglio 2019 20:53

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