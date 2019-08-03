Ufficiale: Hancko ceduto a titolo temporaneo allo Sparta Praga con diritto di riscatto e contro-riscatto
ACF Fiorentina comunica di aver venduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del club viola il calciatore David Hancko all’Athletic Club Sparta Praha Fotbal.Fonte: Vi...
A cura di Redazione Labaroviola
03 agosto 2019 18:07
ACF Fiorentina comunica di aver venduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del club viola il calciatore David Hancko all’Athletic Club Sparta Praha Fotbal.
Fonte: Violachannel