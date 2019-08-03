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Ufficiale: Hancko ceduto a titolo temporaneo allo Sparta Praga con diritto di riscatto e contro-riscatto

ACF Fiorentina comunica di aver venduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del club viola il calciatore David Hancko all’Athletic Club Sparta Praha Fotbal.Fonte: Vi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2019 18:07
Ufficiale: Hancko ceduto a titolo temporaneo allo Sparta Praga con diritto di riscatto e contro-riscatto - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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ACF Fiorentina comunica di aver venduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del club viola il calciatore David Hancko all’Athletic Club Sparta Praha Fotbal.

Fonte: Violachannel

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