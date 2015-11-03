Notizie David Hancko Fiorentina

Ricordate Hancko? L'ex Fiorentina è l'obiettivo della Juventus per la difesa in caso di cessioni
05 luglio 2025 16:42
Tutti vogliono Hancko: l'ex difensore della Fiorentina nel mirino del Newcastle. In Italia c'è il Napoli
23 giugno 2023 18:28
Di Marzio, il terzino viola Hancko è stato riscatto dallo Sparta Praga
06 giugno 2021 17:08
Hancko: "Voglio ringraziare tutti, volevo stare qui la prossima stagione"
02 agosto 2020 16:36
Ufficiale: Hancko ceduto a titolo temporaneo allo Sparta Praga con diritto di riscatto e contro-riscatto
03 agosto 2019 18:07
Il difensore viola Hancko andrà allo Sparta Praga con la formula del prestito secco
03 agosto 2019 17:51
Ag. Hancko: "Prestito? Ha bisogno di trenta gare da titolare. ACF conosce il potenziale.."
01 agosto 2019 21:06
CorSport, accordo Fiorentina-Empoli per Bennacer. Si aspetta solo il sì del giocatore
30 giugno 2019 09:23
L’intuizione di Pioli: Hancko terzino sinistro, lo slovacco sta convincendo nel ritiro di Moena
12 luglio 2018 11:12
David Hancko è a Firenze per sostenere le visite mediche
15 giugno 2018 12:16
Chi è David Hancko? Difensore centrale all'occorrenza terzino con un bel sinistro dalla distanza
13 giugno 2018 15:17
Sky Sport, colpo a sorpresa della Fiorentina, preso David Hancko dallo Zilina
13 giugno 2018 13:54
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