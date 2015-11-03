Labaro Viola

Notizie David Hancko Fiorentina

Ricordate Hancko? L'ex Fiorentina è l'obiettivo della Juventus per la difesa in caso di cessioni

05 luglio 2025 16:42

Tutti vogliono Hancko: l'ex difensore della Fiorentina nel mirino del Newcastle. In Italia c'è il Napoli

23 giugno 2023 18:28

Di Marzio, il terzino viola Hancko è stato riscatto dallo Sparta Praga

06 giugno 2021 17:08

Hancko: "Voglio ringraziare tutti, volevo stare qui la prossima stagione"

02 agosto 2020 16:36

Ufficiale: Hancko ceduto a titolo temporaneo allo Sparta Praga con diritto di riscatto e contro-riscatto

03 agosto 2019 18:07

Il difensore viola Hancko andrà allo Sparta Praga con la formula del prestito secco

03 agosto 2019 17:51

Ag. Hancko: "Prestito? Ha bisogno di trenta gare da titolare. ACF conosce il potenziale.."

01 agosto 2019 21:06

CorSport, accordo Fiorentina-Empoli per Bennacer. Si aspetta solo il sì del giocatore

30 giugno 2019 09:23

L’intuizione di Pioli: Hancko terzino sinistro, lo slovacco sta convincendo nel ritiro di Moena

12 luglio 2018 11:12

David Hancko è a Firenze per sostenere le visite mediche

15 giugno 2018 12:16

Chi è David Hancko? Difensore centrale all'occorrenza terzino con un bel sinistro dalla distanza

13 giugno 2018 15:17

Sky Sport, colpo a sorpresa della Fiorentina, preso David Hancko dallo Zilina

13 giugno 2018 13:54

Archivio

Esplora l'archivio di David Hancko

Sett. 27
Sett. 25
Sett. 22
Sett. 31
Sett. 31 Sett. 26
Sett. 28 Sett. 24