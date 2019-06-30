CorSport, accordo Fiorentina-Empoli per Bennacer. Si aspetta solo il sì del giocatore
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ora manca solo il sì del centrocampista dell'EmpoliIsmael Bannacer che è impegnato in Coppa d’Africa. La cifra dell'accordo tra Empoli e Fiorentina è...
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2019 09:23
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ora manca solo il sì del centrocampista dell'Empoli
Ismael Bannacer che è impegnato in Coppa d’Africa. La cifra dell'accordo tra Empoli e Fiorentina è di 10 milioni di euro più il terzino sinistro David Hancko del 1997.