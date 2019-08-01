Ag. Hancko: "Prestito? Ha bisogno di trenta gare da titolare. ACF conosce il potenziale.."

Dalla Slovacchia arrivano alcune dichiarazioni al sito sport.sme.sk di Branislav Jasurek, uno dei rappresentanti dell'entourage che gestisce il terzino David Hancko, uno tra i probabili nomi in parten...

Dalla Slovacchia arrivano alcune dichiarazioni al sito sport.sme.sk di Branislav Jasurek, uno dei rappresentanti dell'entourage che gestisce il terzino David Hancko, uno tra i probabili nomi in partenza, data la non-convocazione al ritiro di Montecatini. Ecco le sue parole: "ACF sa qual è il suo potenziale, infatti non ci pensano neanche a cederlo. Esistono due soluzioni: o lo tengono in squadra e li danno fiducia, oppure lo mandano a giocare in prestito. Ci sono alcune squadre che hanno mostrato interesse, e confido di poter trovare una buona soluzione, la più intelligente, per noi è per la Fiorentina. In una stagione, essendo così giovane, ha bisogno di giocare almeno trenta partite da titolare e prima dei soldi per noi viene questo, il fatto che possa scendere spesso in campo".

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