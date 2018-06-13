Sky Sport, colpo a sorpresa della Fiorentina, preso David Hancko dallo Zilina
Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni nell’edizione di Sky Sport 24, la Fiorentina avrebbe compiuto un colpo a sorpresa: preso il classe ‘97 dello Zilina David Hancko, difensore centrale adatt...
A cura di Redazione Labaroviola
13 giugno 2018 13:54
Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni nell’edizione di Sky Sport 24, la Fiorentina avrebbe compiuto un colpo a sorpresa: preso il classe ‘97 dello Zilina David Hancko, difensore centrale adattabile anche come terzino. Il giocatore in questa stagione ha disputato 32 presenze tra campionato e coppe realizzando 4 reti.