Sky Sport, colpo a sorpresa della Fiorentina, preso David Hancko dallo Zilina

Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni nell’edizione di Sky Sport 24, la Fiorentina avrebbe compiuto un colpo a sorpresa: preso il classe ‘97 dello Zilina David Hancko, difensore centrale adatt...

Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni nell’edizione di Sky Sport 24, la Fiorentina avrebbe compiuto un colpo a sorpresa: preso il classe ‘97 dello Zilina David Hancko, difensore centrale adattabile anche come terzino. Il giocatore in questa stagione ha disputato 32 presenze tra campionato e coppe realizzando 4 reti.