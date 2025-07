Ricordate Hancko? L’ex Fiorentina è l’obiettivo della Juventus per la difesa in caso di cessioni

Come riporta TMW, la Juventus dà uno sguardo alla difesa. La società, dopo l’eliminazione del Mondiale per Club per mano del Real Madrid, si concentra sul mercato per allestire una rosa più competitiva possibile con l’obiettivo di tornare nei quartieri alti della classifica e provare a primeggiare anche in Europa. La scorsa stagione si è conclusa con un quarto posto ottenuto dopo una rincorsa firmata Igor Tudor ma un addio prematuro alla coppa dalle grandi orecchie nel playoff. Adesso servirà in cambio di rotta per soddisfare le esigenze di una società abituata a primeggiare.

E per quanto riguarda la difesa potrebbe esserci un ritorno di fiamma. Il tecnico croato è alla ricerca di un elemento di fisico che sappia guidare il pacchetto arretrato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, potrebbe tornare in auge il nome di David Hancko in forza al Feyenoord e con un passato anche nel nostro campionato con la maglia della Fiorentina.

La formazione olandese, si legge, chiede comunque sempre 30 milioni di euro, una cifra troppo alta per gli uomini della Continassa anche se il giocatore spingerebbe per la partenza. Fra i giocatori che invece potrebbero salutare la Torino bianconera ci sarebbero Rugani e Kelly e un’eventuale cessione potrebbe sbloccare questa situazione.