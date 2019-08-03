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Il difensore viola Hancko andrà allo Sparta Praga con la formula del prestito secco

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il difensore slovacco classe 97' della Fiorentina David Hancko è vicino allo Sparta Praga in prestito secco. Con la maglia viola ha realizz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2019 17:51
Il difensore viola Hancko andrà allo Sparta Praga con la formula del prestito secco - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il difensore slovacco classe 97' della Fiorentina David Hancko è vicino allo Sparta Praga in prestito secco. Con la maglia viola ha realizzato solamente 5 presenze.

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