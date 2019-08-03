Il difensore viola Hancko andrà allo Sparta Praga con la formula del prestito secco
Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il difensore slovacco classe 97' della Fiorentina David Hancko è vicino allo Sparta Praga in prestito secco. Con la maglia viola ha realizz...
A cura di Redazione Labaroviola
03 agosto 2019 17:51
Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il difensore slovacco classe 97' della Fiorentina David Hancko è vicino allo Sparta Praga in prestito secco. Con la maglia viola ha realizzato solamente 5 presenze.