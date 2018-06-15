David Hancko è a Firenze per sostenere le visite mediche
David Hancko, difensore classe '97 appena prelevato dallo Zilina, è già a Firenze. Lo slovacco, infatti, è arrivato in mattinata nel capoluogo toscano, al fine di sostenere le visite mediche con la su...
A cura di Redazione Labaroviola
15 giugno 2018 12:16
David Hancko, difensore classe '97 appena prelevato dallo Zilina, è già a Firenze. Lo slovacco, infatti, è arrivato in mattinata nel capoluogo toscano, al fine di sostenere le visite mediche con la sua nuova squadra. Una discreta schiera di giornalisti ha accolto il nuovo acquisto al suo arrivo in clinica.