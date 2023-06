Tutti vogliono Hancko: l’ex difensore della Fiorentina nel mirino del Newcastle. In Italia c’è il Napoli

Il Newcastle porterà avanti una faraonica campagna acquisti nell’estate che precede il ritorno dei magpies in Champions League e non si fermerà all’acquisto di Sandro Tonali. Il club di Premier, riporta ‘Footmercato’, ha avviato i contatti per l’acquisto di David Hancko, ex meteora della Fiorentina che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Feyenoord con risultati eccellenti. Hancko è anche tra i nomi che sta valutando il Napoli per il dopo Kim. Lo riporta TMW.

