Notizie Newcastle Fiorentina

Dall'Inghilterra riportano: "Il Newcastle piomba su De Gea, il portiere potrebbe tornare in Premier dopo lo United"
19 aprile 2026 15:49
TMW scrive: Fagioli stuzzica la Premier, sondaggi di Newcastle e Tottenham per l'estate
01 marzo 2026 00:08
La Gazzetta dello Sport riporta: "Vlahovic può diventare una pedina di scambio per Tonali, è fuori dalla Juve"
08 agosto 2025 22:14
Dall'Inghilterra, Il Newcastle mette gli occhi su Richardson della Fiorentina per rinforzare il centrocampo
03 luglio 2025 16:16
Dall'Inghilterra: "Comuzzo piace a Manchester United, Arsenal e Newcastle ma lui vuole restare in A"
06 maggio 2025 12:19
Gazzetta, Arsenal e Newcastle virano su Vlahovic mollando Kean che costa di più
01 aprile 2025 12:38
Cm.com: "Il Newcastle ha chiesto Kean per sostituire Isak. Contatti in corso con il suo agente"
25 marzo 2025 16:10
Dal Brasile: offerta dello Zenit da 25 milioni per Luiz Henrique. Ma c’è anche il Newcastle
17 gennaio 2025 08:30
Tonali: "Prima dell'errore avevo due vite, ero molto chiuso. Ora sono solo Sandro"
16 settembre 2024 22:37
Dall'Inghilterra: "Il Newcastle vuole investire i 30 milioni su Nico Gonzalez dopo la cessione di Almiron"
03 agosto 2024 13:01
Nazione: “Non solo Juve ed Atalanta su Nico, sullo sfondo restano Newcastle ed Atletico Madrid”
02 agosto 2024 08:49
Nazione: “Newcastle, prima offerta per Nico ma la cifra non fa tremare la Fiorentina, è sotto i 43 milioni”
24 luglio 2024 08:43
Tonali tornerà a giocare a fine agosto. La Football Association ha deciso di non prolungare la sanzione
02 maggio 2024 18:03
Udogie salta l'Europeo con l'Italia, a questo punto Biraghi potrebbe prendere il suo posto in Nazionale
20 aprile 2024 23:37
Tonali si autodenuncia alla FA come fece con la FIGC: "Dopo la squalifica voglio ripartire con forza"
29 marzo 2024 17:51
Guai per Tonali, ha piazzato altre 50 scommesse dopo essere stato squalificato. Rischia altro anno
28 marzo 2024 15:46
Renzi: "Arabi interessati alla Fiorentina? Polemica inutile contro di me. Hanno già il Newcastle"
13 novembre 2023 18:18
Il Newcastle non ci sta, è infuriato per la squalifica di Tonali e vuole un risarcimento dal Milan
25 ottobre 2023 12:55
Tonali, accordo sulla squalifica, il centrocampista starà lontano dai campi per un anno e mezzo
23 ottobre 2023 11:40
Il Newcastle non perdona Tonali: per tutta la durata della squalifica non prenderà lo stipendio
22 ottobre 2023 13:49
Psichiatra difende Tonali: "Scommetteva sul Milan per un rito portafortuna chiamato pensiero magico"
20 ottobre 2023 11:13
Vergogna Tonali, nonostante abbia scommesso sul suo Milan rischia soltanto un anno di stop
19 ottobre 2023 12:32
Il Newcastle sarà al fianco di Tonali: "Pieno sostegno a lui e alla sua famiglia"
18 ottobre 2023 17:20
Gazzetta annuncia: "Tonali ha scommesso sui risultati del Milan, rischia più di tre anni di squalifica"
18 ottobre 2023 10:34
L'Italia rimanda a casa Tonali e Zaniolo dopo lo scandalo calcio scommesse. Indagati dalla Procura di Torino
12 ottobre 2023 20:18
Il Milan domina ma non segna, inizia male la Champions. Jovic nemmeno preso in considerazione
19 settembre 2023 20:52
Agguato a Milano, accoltellato tifoso del Newcastle, circondato da 7 persone incappucciate
19 settembre 2023 15:46
La Fiorentina ha un grande problema nel fare gol, il Newcastle vince 2-0. Arthur il migliore. Quarta escluso
05 agosto 2023 18:38
Tutti vogliono Hancko: l'ex difensore della Fiorentina nel mirino del Newcastle. In Italia c'è il Napoli
23 giugno 2023 18:28
Corriere Fiorentino: “Fiorentina per Gonzalez chiede 40 milioni. Non solo Leicester su di lui"
17 gennaio 2023 09:15
TMW, Fiorentina ha comunicato agli agenti di Nico Gonzalez che non è in vendita. Newcastle era interessato
16 gennaio 2023 12:47
Dall'Inghilterra: Trippier non convince, Dodò viene suggerito al Newcastle per la fascia destra
05 dicembre 2022 16:08
Retroscena Vlahovic, il Newcastle si era inserito sulla Juventus, ma Vlahovic ha rifiutato
25 gennaio 2022 16:31
Dall'Inghilterra, la Fiorentina ha chiesto 45 milioni di euro al Newcastle per cedere Milenkovic
14 gennaio 2022 12:06
Palmeri: "Fiorentina e Newcastle trattano Vlahovic per 70 milioni, Dusan non gradisce destinazione"
06 gennaio 2022 18:54
"Il Newcastle farebbe offerte folli pur di avere Vlahovic, ma la favorita è il Tottenham"
22 dicembre 2021 14:41
Anche la BBC parla di Vlahovic e annuncia: "City, Newcastle e Arsenal vogliono comprarlo"
20 dicembre 2021 20:26
Dall'Inghilterra, il Newcastle vuole offrire 100 milioni di euro alla Fiorentina per Vlahovic
17 dicembre 2021 19:53
Proprietari di Manchester City e Newcastle denunciati per crimini di guerra, rischiano arresto
04 novembre 2021 19:55
Sport Mediaset, il Newcastle punta Vlahovic: Commisso aveva alzato il muro, presto nuovo assalto
25 ottobre 2020 14:28
La Nazione: "Sirene dalla Premier per Vlahovic: il Newcastle è interessato. No di Commisso"
24 ottobre 2020 18:06
Sky Sport, Higuain ha rifiutato la Fiorentina ed il Newcastle. Sarà comunque addio con la Juventus
01 settembre 2020 07:08
Cristiano Ronaldo verso il Newcastle. Sarebbe il primo acquisto della nuova proprietà
18 luglio 2020 17:16
Nazione, per Chiesa i club inglesi hanno offerto 50 milioni. "No" della Fiorentina
14 luglio 2020 08:40
Nazione, il futuro di Chiesa sarà in Inghilterra? Duello tra Manchester United e Newcastle
13 luglio 2020 08:42
Nazione, Chiesa nel mirino del Newcastle. Attenzione al Manchester United
09 luglio 2020 09:05
Per Sturaro il Newcastle offre 12 milioni. La Juventus chiede 20 per il centrocampista
23 giugno 2018 06:18
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