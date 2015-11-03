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Notizie Newcastle Fiorentina

Dall'Inghilterra riportano: "Il Newcastle piomba su De Gea, il portiere potrebbe tornare in Premier dopo lo United"

19 aprile 2026 15:49

TMW scrive: Fagioli stuzzica la Premier, sondaggi di Newcastle e Tottenham per l'estate

01 marzo 2026 00:08

La Gazzetta dello Sport riporta: "Vlahovic può diventare una pedina di scambio per Tonali, è fuori dalla Juve"

08 agosto 2025 22:14

Dall'Inghilterra, Il Newcastle mette gli occhi su Richardson della Fiorentina per rinforzare il centrocampo

03 luglio 2025 16:16

Dall'Inghilterra: "Comuzzo piace a Manchester United, Arsenal e Newcastle ma lui vuole restare in A"

06 maggio 2025 12:19

Gazzetta, Arsenal e Newcastle virano su Vlahovic mollando Kean che costa di più

01 aprile 2025 12:38

Cm.com: "Il Newcastle ha chiesto Kean per sostituire Isak. Contatti in corso con il suo agente"

25 marzo 2025 16:10

Dal Brasile: offerta dello Zenit da 25 milioni per Luiz Henrique. Ma c’è anche il Newcastle

17 gennaio 2025 08:30

Tonali: "Prima dell'errore avevo due vite, ero molto chiuso. Ora sono solo Sandro"

16 settembre 2024 22:37

Dall'Inghilterra: "Il Newcastle vuole investire i 30 milioni su Nico Gonzalez dopo la cessione di Almiron"

03 agosto 2024 13:01

Nazione: “Non solo Juve ed Atalanta su Nico, sullo sfondo restano Newcastle ed Atletico Madrid”

02 agosto 2024 08:49

Nazione: “Newcastle, prima offerta per Nico ma la cifra non fa tremare la Fiorentina, è sotto i 43 milioni”

24 luglio 2024 08:43

Tonali tornerà a giocare a fine agosto. La Football Association ha deciso di non prolungare la sanzione

02 maggio 2024 18:03

Udogie salta l'Europeo con l'Italia, a questo punto Biraghi potrebbe prendere il suo posto in Nazionale

20 aprile 2024 23:37

Tonali si autodenuncia alla FA come fece con la FIGC: "Dopo la squalifica voglio ripartire con forza"

29 marzo 2024 17:51

Guai per Tonali, ha piazzato altre 50 scommesse dopo essere stato squalificato. Rischia altro anno

28 marzo 2024 15:46

Renzi: "Arabi interessati alla Fiorentina? Polemica inutile contro di me. Hanno già il Newcastle"

13 novembre 2023 18:18

Il Newcastle non ci sta, è infuriato per la squalifica di Tonali e vuole un risarcimento dal Milan

25 ottobre 2023 12:55

Tonali, accordo sulla squalifica, il centrocampista starà lontano dai campi per un anno e mezzo

23 ottobre 2023 11:40

Il Newcastle non perdona Tonali: per tutta la durata della squalifica non prenderà lo stipendio

22 ottobre 2023 13:49

Psichiatra difende Tonali: "Scommetteva sul Milan per un rito portafortuna chiamato pensiero magico"

20 ottobre 2023 11:13

Vergogna Tonali, nonostante abbia scommesso sul suo Milan rischia soltanto un anno di stop

19 ottobre 2023 12:32

Il Newcastle sarà al fianco di Tonali: "Pieno sostegno a lui e alla sua famiglia"

18 ottobre 2023 17:20

Gazzetta annuncia: "Tonali ha scommesso sui risultati del Milan, rischia più di tre anni di squalifica"

18 ottobre 2023 10:34

L'Italia rimanda a casa Tonali e Zaniolo dopo lo scandalo calcio scommesse. Indagati dalla Procura di Torino

12 ottobre 2023 20:18

Il Milan domina ma non segna, inizia male la Champions. Jovic nemmeno preso in considerazione

19 settembre 2023 20:52

Agguato a Milano, accoltellato tifoso del Newcastle, circondato da 7 persone incappucciate

19 settembre 2023 15:46

La Fiorentina ha un grande problema nel fare gol, il Newcastle vince 2-0. Arthur il migliore. Quarta escluso

05 agosto 2023 18:38

Tutti vogliono Hancko: l'ex difensore della Fiorentina nel mirino del Newcastle. In Italia c'è il Napoli

23 giugno 2023 18:28

Corriere Fiorentino: “Fiorentina per Gonzalez chiede 40 milioni. Non solo Leicester su di lui"

17 gennaio 2023 09:15

TMW, Fiorentina ha comunicato agli agenti di Nico Gonzalez che non è in vendita. Newcastle era interessato

16 gennaio 2023 12:47

Dall'Inghilterra: Trippier non convince, Dodò viene suggerito al Newcastle per la fascia destra

05 dicembre 2022 16:08

Retroscena Vlahovic, il Newcastle si era inserito sulla Juventus, ma Vlahovic ha rifiutato

25 gennaio 2022 16:31

Dall'Inghilterra, la Fiorentina ha chiesto 45 milioni di euro al Newcastle per cedere Milenkovic

14 gennaio 2022 12:06

Palmeri: "Fiorentina e Newcastle trattano Vlahovic per 70 milioni, Dusan non gradisce destinazione"

06 gennaio 2022 18:54

"Il Newcastle farebbe offerte folli pur di avere Vlahovic, ma la favorita è il Tottenham"

22 dicembre 2021 14:41

Anche la BBC parla di Vlahovic e annuncia: "City, Newcastle e Arsenal vogliono comprarlo"

20 dicembre 2021 20:26

Dall'Inghilterra, il Newcastle vuole offrire 100 milioni di euro alla Fiorentina per Vlahovic

17 dicembre 2021 19:53

Proprietari di Manchester City e Newcastle denunciati per crimini di guerra, rischiano arresto

04 novembre 2021 19:55

Sport Mediaset, il Newcastle punta Vlahovic: Commisso aveva alzato il muro, presto nuovo assalto

25 ottobre 2020 14:28

La Nazione: "Sirene dalla Premier per Vlahovic: il Newcastle è interessato. No di Commisso"

24 ottobre 2020 18:06

Sky Sport, Higuain ha rifiutato la Fiorentina ed il Newcastle. Sarà comunque addio con la Juventus

01 settembre 2020 07:08

Cristiano Ronaldo verso il Newcastle. Sarebbe il primo acquisto della nuova proprietà

18 luglio 2020 17:16

Nazione, per Chiesa i club inglesi hanno offerto 50 milioni. "No" della Fiorentina

14 luglio 2020 08:40

Nazione, il futuro di Chiesa sarà in Inghilterra? Duello tra Manchester United e Newcastle

13 luglio 2020 08:42

Nazione, Chiesa nel mirino del Newcastle. Attenzione al Manchester United

09 luglio 2020 09:05

Per Sturaro il Newcastle offre 12 milioni. La Juventus chiede 20 per il centrocampista

23 giugno 2018 06:18

Lazaar: "L'anno scorso avevo firmato con la Fiorentina poi Benitez mi fece cambiare idea all'ultimo. Ho commesso un'errore"

10 settembre 2017 14:29

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Sett. 36